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Злочинці вбили зірку чемпіонату Уганди з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Злочинці вбили зірку чемпіонату Уганди з футболу
Оворі у 2024 року допоміг «Віллі» вперше за 20 років стати чемпіоном Уганди

Оворі зазнав нападу у вівторок, 4 серпня, неподалік від свого дому

Капітан угандійського футбольного клубу «Вілла» Девід Оворі загинув після нападу невідомих у Кампалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Monitor.

Зазначається, що 27-річний футболіст зазнав нападу у вівторок, 4 серпня, неподалік від свого дому. Оворі зазнав тяжких травм і був доставлений до лікарні, а вже вранці наступного дня помер.

Оворі у 2024 року допоміг «Віллі» вперше за 20 років стати чемпіоном Уганди. У травні 2026 року футболіста визнали найкращим захисником Кубка Уганди.

Оворі також грав за іспанський клуб «Велес» та шведський «Утсіктенс».

Вбивство Оворі сколихнуло всю футбольну спільноту Уганди. Федерація футбольних асоціацій Уганди назвала Оворі «справжнім лідером на полі та поза ним».

У середу, 5 серпня, парламент Уганди вшанував пам'ять Оворі хвилиною мовчання та закликав до швидкого розслідування його вбивства.

Нагадаємо, легендарний захисник «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі пішов з життя у віці 66 років. 

За інформацією ЗМІ, останніми роками Барезі боровся з важким захворюванням.  

Барезі провів усю професійну кар’єру у складі «Мілана», зігравши 719 матчів – це рекорд клубу. Разом із «россонері» він шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів (Лігу чемпіонів), чотири рази завойовував Суперкубок Італії, а також перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч. У 1982 році він став чемпіоном світу, а згодом завоював срібні медалі чемпіонату світу 1994 року та бронзу світової першості 1990 року. З 2020 року легендарний футболіст обіймав посаду почесного віцепрезидента «Мілана».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

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