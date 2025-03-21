Швеція зробила заяву про передачу Україні літаків радіолокаційної розвідки

Міноборони Швеції: Терміни постачання ASC 890 пов'язані з тим, коли будуть готові певні модифікації винищувачів F-16

Передача Україні шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) ASC 890, про яку повідомлялося у травні минулого року, не відстає від графіка. Терміни постачання пов'язані з підготовкою деяких модифікацій F-16. Про це повідомило Міноборони Швеції у коментарі Delfi, інформує «Главком».

«Терміни постачання ASC 890 пов'язані з тим, коли будуть готові певні модифікації винищувачів F-16. Затримки в передачі літаків ДРЛВ Україні немає», – йдеться в коментарі.

Міноборони Швеції зазначило, що в цьому плані працюють відповідно до початкового графіка. «Але з міркувань безпеки не повідомлятимемо, коли і де відбувалися або відбуватимуться ті чи інші дії», – додало міністерство.

ASC 890 – шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління, створений встановленням радіолокаційної станції Erieye на турбогвинтовий транспортний літак Saab 340. Одна з його головних задач – виявляти повітряні цілі, як-от літаки, ракети та БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у межах найбільшого пакета допомоги Україна отримає два літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890. Речник шведського прем’єр-міністра Том Самуельссон зазначив, що загальна вартість оголошеного пакета становить €1,16 млрд.

Так, Швеція передасть літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, які дадуть Україні «абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі», а також зміцнить її здатність вражати цілі в довгостроковій перспективі. Літаки також поставляються з навчальним і технічним обладнанням.