ФІФА запровадила санкції проти сімох гравців збірної Малайзії

Футболістів було покарано за фальсифікацію документів

Апеляційний комітет ФІФА підтвердив санкції проти сімох гравців збірної Малайзії за фальсифікацію документів. Про це повідомила пресслужба ФІФА, інформує «Главком».

Санкції накладено на Габріела Пальмеро, Факундо Гарсеса, Родріго Ольгадо, Іманоля Мачуку, Жоао Фігейредо, Хона Ірасабаля та Хектора Хевела. Кожен із них усунений від футбольної діяльності на 12 місяців і має виплатити ФІФА штраф у розмірі 2 тис. швейцарських франків.

Також дисциплінарні заходи вжито щодо Футбольної асоціації Малайзії, яка заявила гравців для участі у відбірному матчі чемпіонату світу проти В'єтнаму у червні. Організація виплатить штраф 350 тис. швейцарських франків.

