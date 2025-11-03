Головна Спорт Новини
ФІФА запровадила санкції проти сімох гравців збірної Малайзії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
ФІФА запровадила санкції проти сімох гравців збірної Малайзії
ФІФА вжила дисциплінарні заходи щодо Футбольної асоціації Малайзії
фото: Reuters

Футболістів було покарано за фальсифікацію документів

Апеляційний комітет ФІФА підтвердив санкції проти сімох гравців збірної Малайзії за фальсифікацію документів. Про це повідомила пресслужба ФІФА, інформує «Главком».

Санкції накладено на Габріела Пальмеро, Факундо Гарсеса, Родріго Ольгадо, Іманоля Мачуку, Жоао Фігейредо, Хона Ірасабаля та Хектора Хевела. Кожен із них усунений від футбольної діяльності на 12 місяців і має виплатити ФІФА штраф у розмірі 2 тис. швейцарських франків.

Також дисциплінарні заходи вжито щодо Футбольної асоціації Малайзії, яка заявила гравців для участі у відбірному матчі  чемпіонату світу проти В'єтнаму у червні. Організація виплатить штраф 350 тис. швейцарських франків.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

