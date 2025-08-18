Українські баскетболісти прибули до Словаччини, де зіграють матч пре-кваліфікації чемпіонату світу
В понеділок, 18 серпня, чоловіча збірна України з баскетболу прибула до Братислави, Словаччина, де зіграє свій заключний матч пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти місцевої національної збірної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Команда вирушила на заключну гру рейсом Рига – Відень о 7:00 та вже о 9:30 за місцевим часом заїхала в готель у Братиславі, який знаходиться неподалік від GOPASS Arena, де в середу, 20 серпня о 19:00, зіграє заключний матч кваліфікаційного турніру.
Наша команда проведе три тренування перед матчем, за підсумком якого буде визначено підсумкове розташування команд у групі. Перше тренування відбудеться в понеділок ввечері.
У складі збірної України до Братислави прибули 12 гравців:
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Єгор Сушкін, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Найдьон Є.О)
- Іссуф Санон, Шльонск, Польща (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренера Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Ростислав Новицький, ВЕФ, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс
Не поїхав на виїзд розігруючий Віталій Зотов, який через травму гомілкостопа не зміг допомогти збірній України в пре-кваліфікації. Також полишив табір команди Володимир Конєв, якому тренерський штаб подякував за роботу в пре-кваліфікації – форвард повернувся до табору клубу.
Для першого місця нашу збірну в останньому турі влаштує будь-яка перемога над Словаччиною, або поразка з різницею не більше 12 очок (тоді при рівній кількості очок у трьох команд у нас буде краща різниця набраних балів).
У випадку поразки з різницею від 13 до 22 очок Україна пропустить на першу сходинку Словаччину. Поразка у 24 очка та більше означатиме третє місце та завершення боротьби за вихід на чемпіонат світу.
Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.
Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр
Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)
Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0
Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.
Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2
Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)
Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.
Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1
Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)
Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.