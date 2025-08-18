Українські баскетболісти прибули до Словаччини, де зіграють матч пре-кваліфікації чемпіонату світу

Наша команда проведе три тренування перед матчем

У складі збірної України до Братислави прибули 12 гравців

В понеділок, 18 серпня, чоловіча збірна України з баскетболу прибула до Братислави, Словаччина, де зіграє свій заключний матч пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти місцевої національної збірної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда вирушила на заключну гру рейсом Рига – Відень о 7:00 та вже о 9:30 за місцевим часом заїхала в готель у Братиславі, який знаходиться неподалік від GOPASS Arena, де в середу, 20 серпня о 19:00, зіграє заключний матч кваліфікаційного турніру.

Наша команда проведе три тренування перед матчем, за підсумком якого буде визначено підсумкове розташування команд у групі. Перше тренування відбудеться в понеділок ввечері.

У складі збірної України до Братислави прибули 12 гравців:

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Єгор Сушкін, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Найдьон Є.О)

Іссуф Санон, Шльонск, Польща (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренера Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Ростислав Новицький, ВЕФ, Латвія (перший тренер Андрій Денік)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Не поїхав на виїзд розігруючий Віталій Зотов, який через травму гомілкостопа не зміг допомогти збірній України в пре-кваліфікації. Також полишив табір команди Володимир Конєв, якому тренерський штаб подякував за роботу в пре-кваліфікації – форвард повернувся до табору клубу.

Для першого місця нашу збірну в останньому турі влаштує будь-яка перемога над Словаччиною, або поразка з різницею не більше 12 очок (тоді при рівній кількості очок у трьох команд у нас буде краща різниця набраних балів).

У випадку поразки з різницею від 13 до 22 очок Україна пропустить на першу сходинку Словаччину. Поразка у 24 очка та більше означатиме третє місце та завершення боротьби за вихід на чемпіонат світу.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.