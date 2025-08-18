Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські баскетболісти прибули до Словаччини, де зіграють матч пре-кваліфікації чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українські баскетболісти прибули до Словаччини, де зіграють матч пре-кваліфікації чемпіонату світу
Наша команда проведе три тренування перед матчем

У складі збірної України до Братислави прибули 12 гравців

В понеділок, 18 серпня, чоловіча збірна України з баскетболу прибула до Братислави, Словаччина, де зіграє свій заключний матч пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти місцевої національної збірної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда вирушила на заключну гру рейсом Рига – Відень о 7:00 та вже о 9:30 за місцевим часом заїхала в готель у Братиславі, який знаходиться неподалік від GOPASS Arena, де в середу, 20 серпня о 19:00, зіграє заключний матч кваліфікаційного турніру.

Наша команда проведе три тренування перед матчем, за підсумком якого буде визначено підсумкове розташування команд у групі. Перше тренування відбудеться в понеділок ввечері. 

У складі збірної України до Братислави прибули 12 гравців:

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Єгор Сушкін, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Найдьон Є.О)
  • Іссуф Санон, Шльонск, Польща (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренера Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Ростислав Новицький, ВЕФ, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс 

Не поїхав на виїзд розігруючий Віталій Зотов, який через травму гомілкостопа не зміг допомогти збірній України в пре-кваліфікації. Також полишив табір команди Володимир Конєв, якому тренерський штаб подякував за роботу в пре-кваліфікації – форвард повернувся до табору клубу.

Для першого місця нашу збірну в останньому турі влаштує будь-яка перемога над Словаччиною, або поразка з різницею не більше 12 очок (тоді при рівній кількості очок у трьох команд у нас буде краща різниця набраних балів). 

У випадку поразки з різницею від 13 до 22 очок Україна пропустить на першу сходинку Словаччину. Поразка у 24 очка та більше означатиме третє місце та завершення боротьби за вихід на чемпіонат світу. 

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Максим Кличко (праворуч) є кандидатом у збірну України з баскетболу
«Одружений на баскетболі». Син Кличка розповів про своє особисте життя
14 серпня, 17:27
Дмитро Іванович понад 20 років працює у запорізькому баскетболі
У БК «Запоріжжя» відбулася зміна головного тренера
13 серпня, 09:20
Українки не зуміли стримали Ізабель Салліван
Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу поразкою завершила чемпіонат Європи
10 серпня, 15:53
Перший поєдинок Україна проведе проти Данії
Визначився склад збірної України з баскетболу U-16 на чемпіонат Європи
6 серпня, 17:34
Україна продовжує боротьбу за медалі континентальної першості
Визначились нові суперники жіночої збірної України U-20 на Євробаскеті
5 серпня, 10:59
Україна здобула три перемоги в семи зустрічах
Збірна України з баскетболу U-18 перемогою завершила виступ на чемпіонаті Європи
4 серпня, 10:28
Матч Франція – Україна почнеться о 12:30.
Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал Європейського юнацького олімпійського фестивалю
25 липня, 11:41
Розпочне відбір на Євробаскет-2027 Україна виїзним матчем з Чорногорією
Визначився розклад матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027
24 липня, 14:32
У групі В суперниками України стануть збірні Азербайджану, Румунії, Грузії та Португалії
Визначився склад збірної України U-18 на чемпіонат Європи з баскетболу
23 липня, 14:31

Новини

Український фігурист Колісник отримав паспорт США
Український фігурист Колісник отримав паспорт США
Українські баскетболісти прибули до Словаччини, де зіграють матч пре-кваліфікації чемпіонату світу
Українські баскетболісти прибули до Словаччини, де зіграють матч пре-кваліфікації чемпіонату світу
«2 см нижче – «200». Титулований спортсмен розказав, як був за крок від смерті на війні
«2 см нижче – «200». Титулований спортсмен розказав, як був за крок від смерті на війні
Двоє російських футболістів підозрюються у зґвалтуванні: деталі скандалу
Двоє російських футболістів підозрюються у зґвалтуванні: деталі скандалу
У Британії фанату заборонили відвідувати стадіони через расистські образи
У Британії фанату заборонили відвідувати стадіони через расистські образи
Гравчиня збірної України з баскетболу Уро-Ніле продовжить кар'єру у Швейцарії
Гравчиня збірної України з баскетболу Уро-Ніле продовжить кар'єру у Швейцарії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
39K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
16K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3595
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
1965
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua