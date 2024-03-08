УАФ затвердила експертну групу із забезпечення гендерної рівності у футболі

УАФ: «Футбол відповідальний за всі сфери сталого розвитку демократичного суспільства, зокрема – за розвиток рівності прав і можливостей жінок та чоловіків»

В УАФ зазначили, що світова та європейська футбольна родина живе філософією «Футбол для всіх»

Українська асоціація футболу створила Експертну групу із забезпечення гендерної рівності у футболі, що має на меті забезпечити рівність прав і можливостей жінок і чоловіків у футболі. Про це йдеться на сайті УАФ.

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Першочерговими завданнями групи будуть актуалізація проблеми та робота з гендерними стереотипами, реагування на випадки сексизму та гендерно зумовленого насильства, міжнародна співпраця для залучення вдалого досвіду.

«У гендерному питанні це означає як рівноцінний доступ жінок до гри у футбол як професійних спортсменок, без упереджень щодо «нежіночого виду спорту», так і повноправність при виборі футболу як кар’єрної можливості – змога обрати кар'єру менеджерки футбольної організації, тренерки, арбітрині, лікарки тощо, а також бути залученими до сфери прийняття рішень», – зауважили в асоціації.

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До складу групи, координаторкою якої є Єлизавета Степанюк, начальниця служби взаємодії з УЄФА та ФІФА, увійшли перший віце-президент УАФ Павло Бойчук, генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко, а також керівники та керівниці ключових департаментів та напрямів роботи УАФ.

Нагадаємо, син Андрія Шевченка отримав виклик до юнацької збірної України з футболу.

Напередодні Шевченко-молодший отримав українське громадянство, що дало йому можливість виступати за збірні України. Після цього новий головний тренер юнацької збірної України (U-19) Дмитро Михайленко визначив склад команди на матчі елітраунду відбору на Євро-2024. До списку з 20 гравців потрапив і Крістіан Шевченко.

Також Шевченко озвучив дефіцит бюджету Української асоціації футболу. Він також зазначив, що після аудиту стане зрозуміло, чому виник дефіцит бюджету УАФ.