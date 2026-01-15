Головна Спорт Новини
Визначилися фіналісти Кубка африканських націй з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Визначилися фіналісти Кубка африканських націй з футболу
Сенегал у фіналі турніру зіграє з Марокко
фото: AP

Фінал Кубка африканських націй пройде 18 січня

Стали відомі фіналісти Кубка африканських націй з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Збірна Марокко у серії пенальті перемогла команду Нігерії у півфінальному матчі Кубка африканських націй з футболу. 

Основний та додатковий час завершився з рахунком 0:0. У серії післяматчевих 11-метрових ударів точнішими виявилися марокканці – 4:2.

Суперником збірної Марокко у фіналі стане команда Сенегалу, яка раніше обіграла єгиптян (1:0).

Фінал Кубка африканських націй з футболу пройде 18 січня.

У турнірі брали участь збірні 24 країн Африки. Матчі проходили у шести містах Марокко.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

НОВИНИ ФУТБОЛУ

