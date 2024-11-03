На фронті загинула бойова медикиня 3-ї штурмової бригади та її коханий

«Разом воювали, разом кохали, разом «на щиті», – пишуть побратими загиблих

На фронті разом зі своїм хлопцем Данилом, воїном 3-ї штурмової бригади, загинула бойова медикиня Валентина Нагорна із позивним Валькірія. Про це повідомила керівниця медслужби бригади Вікторія Ковач, а також начальниця відділу зв'язку громадської організації «Альвіс» Лілія Матвеєва.

«Разом воювали, разом кохали, разом «на щиті»... Хай ваші душі будуть завжди разом. Навіки в строю! Валькірія та Берсерк», – написала Лілія.

Відомо, що сержант Валентина Нагорна, у мирному біотехнолог і майстер манікюру, а під час війни – медикиня 3 ОШБР, як ніхто, знала ціну життя і смерті.

«Тобі підкорялися штанга і життя людей на стабі. За кілька днів до переведення з медроти ми говорили про смертність бойових медиків. І ти жартома сказала мені, що колись може і ти станеш однією з них. Ти вміла любити і відчувати життя – з театром у вільний вечір у столиці і навчанням у медакадемії. Людина, яка надала медичну допомогу величезній кількості поранених. Ми ніколи не рахували кількість, бо і ти, і я вважали це дурними понтами, які ніяк не впливають на суть», – написала Вікторія Ковач.

«Спочивай з Богом. Дякую тобі за сотні врятованих життів. Не віриться... Далі без слів... Назавжди в строю», – написав побратим медикині Олександр Ткаченко.

Він також повідомив про смерть бійця Третьої штурмової бригади Данила Берсека – коханого хлопця Валентини.

«Вічна Тобі Пам'ять, Друже Берсек. Так я і не встиг тобі передати те що обіцяв. Спочивай з Богом. Назавжди в строю», – ідеться у дописі.

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