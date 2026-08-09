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УЄФА збирається розслідувати діяльність Інфантіно через скандал із коханкою – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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УЄФА збирається розслідувати діяльність Інфантіно через скандал із коханкою – ЗМІ
Джанні Інфантіно працював в УЄФА з 2000 року
фото: Getty Images

Джанні Інфантіно підозрюється у тому, що забезпечив виплату солідних коштів своїй ймовірній коханці

Керівництво Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вивчає можливість проведення перевірки 16-річної діяльності Джанні Інфантіно в УЄФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

За даними джерела, інформація про те, що Інфантіно виплачував шестизначну компенсацію жінці, з якою у функціонера нібито були стосунки, під час його роботи генеральним секретарем УЄФА, викликала серйозне занепокоєння у штаб-квартирі УЄФА. Наголошується, що серед керівників УЄФА зростає підтримка рішення щодо проведення повного розслідування діяльності Інфантіно у період його роботи в УЄФА з 2000 до 2016 року.

Стверджується, що УЄФА має намір з'ясувати обставини виділення коштів та їх вплив на кадрові призначення за керівництва Інфантіно.

Джанні Інфантіно є президентом Міжнародної федерації футболу (ФІФА). У 2016 році він залишив посаду генерального секретаря УЄФА і очолив ФІФА.

Нагадаємо, джерело повідомило, що президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно забезпечив виплату солідних коштів своїй ймовірній коханці від Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

За інформацією джерела, жінка працювала в адміністративному апараті УЄФА. Після ймовірного початку її відносин з Інфантіно вона отримала підвищення посади, що збільшило її оклад на 30% – до 160 тис. швейцарських франків.

Тодішній очільник УЄФА Мішель Платіні висловив невдоволення ситуацією щодо ймовірного зв'язку Інфантіно зі співробітницею організації. У результаті було ухвалено рішення про припинення її роботи в УЄФА та виплату їй відшкодування. Опитані колишні колеги чинного президента ФІФА стверджують, що жінка отримала «шестизначну» суму.

Крім того, УЄФА оплатила навчання жінки за програмою MBA вартістю £45 тис. щорічно.

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Теги: Джанні Інфантіно ФІФА НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА

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