«Я українець». Футболіст Мампассі, який має громадянство Росії, поїхав у Норвегію і згадав про війну

У суботу, 8 серпня, було оголошено про перехід Мампассі в норвезький «Русенборг»

Марк Мампассі з 2021 року грав у Росії, але лише тепер вирішив згадати про своє українське походження

Ексфутболіст «Шахтаря» та «Маріуполя» Марк Мампассі, який грав у чемпіонаті РФ та має російське громадянство, перейшов до норвезького «Русенборга». Про це інформує «Главком».

31 липня московський «Локомотив» оголосив про те, що склад команди залишив захисник Марк Мампассі.

Мампассі народився 12 березня 2003 року у Донецьку. Його батько – конголезець, мати – українка. У Росії Мампассі грав як росіянин, на офіційному сайті чемпіонату РФ у його профілі було вказано, що він має російське громадянство.

У суботу, 8 серпня, було оголошено про перехід Мампассі в норвезький «Русенборг». На офіційному сайті клубу зазначено, що вони підписали контракт з українським футболістом.

Зазначалося, що 23-річний гравець уклав із клубом контракт, розрахований до кінця сезону 2029 року.

Також «Русенборг» навів коментар самого Мампассі, який назвав себе українцем.

«Я українець, і мене продали до Росії ще до початку війни. Весь наступний час був для мене дуже важким. Спостерігати за тим, що відбувається на моїй батьківщині, дуже емоційно. Найбільше у світі я хочу миру та закінчення війни на українській землі. Я радий, що опинився в «Русенборгу» і готовий рухатися вперед», – заявив Мампассі.

Він перейшов до «Локомотиву у 2021 і відразу ж отримав російське громадянство. Мампассі є вихованцем «Шахтаря», але за першу команду донеччан він не зіграв жодного поєдинку. Пізніше виступав в оренді у складі «Маріуполя».

Також Мампассі гра у складі молодіжних збірних України U-17 та U-19.

Мампассі зіграв за «Локомотив» 21 матч. З 2023 року «Локомотив» віддавав Мампассі в оренду – в турецький «Антальяспор», бельгійський «Кортрейк» та азербайджанський «Туран».

Нагадаємо, одеський «Чорноморець» оформив перехід оборонця київського «Динамо» Олексія Гусєва.