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Українська бригада арбітрів працюватиме в поєдинку кваліфікації єврокубка

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Українська бригада арбітрів працюватиме в поєдинку кваліфікації єврокубка
Віктор Копієвський набиратиметься досвіду на європейській арені
фото: ФК «Епіцентр»

Головний рефері вдруге в новому сезоні отримав призначення

Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між швейцарським «Лугано» та фарерським «Рунавіком» розсудить бригада на чолі з Віктором Копієвським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Українець вдруге працюватиме в єврокубках у нинішньому сезоні. Раніше Копієвський судив поєдинок кваліфікації Ліги Європи між угорським «Ференцварошем» і «Твенте» з нідерландського Енсхеде. Той матч закінчився нічиєю (2:2), а рефері показав чотири жовті та одну червону картку, а також призначив пенальті.

Копієвському допомагатимуть співвітчизники. Роль лайнсменів виконають Семен Шлончак і Віктор Нижник. Четвертий рефері – Дмитро Кубряк. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Денис Шурман і Олександр Шандор.

У минулому сезоні Копієвський відсудив три поєдинки в європейських турнірах. Зокрема, він працював в одному матчі основного раунду Ліги конференцій. Натомість в українській Прем'єр-лізі за плечима рефері 11 поєдинків.

До слова, раніше Суркіс-молодший дебютував за «Динамо» в єврокубках. Він вийшов у старті киян на матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Основний кіпер Нещерет був травмований.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» вилетіло з Ліги конференцій. У другому раунді команда Руслана Ротаня поступилася «Копенгагену». Данський гранд виграв домашній поєдинок після виїзної нічиєї.

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Теги: Віктор Копієвський суддя Ліга конференцій ФК «Луґано» УЄФА

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