Ймовірна коханка Інфантіно отримувала від УЄФА солідні виплати – ЗМІ

Джанні Інфантіно працював в УЄФА з серпня 2000 року

Джанні Інфантіно став героєм нового скандалу

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно забезпечив виплату солідних коштів своїй ймовірній коханці від Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

За інформацією джерела, жінка працювала в адміністративному апараті УЄФА. Після ймовірного початку її відносин з Інфантіно вона отримала підвищення посади, що збільшило її оклад на 30% – до 160 тис. швейцарських франків.

Тодішній очільник УЄФА Мішель Платіні висловив невдоволення ситуацією щодо ймовірного зв'язку Інфантіно зі співробітницею організації. У результаті було ухвалено рішення про припинення її роботи в УЄФА та виплату їй відшкодування. Опитані колишні колеги чинного президента ФІФА стверджують, що жінка отримала «шестизначну» суму.

Крім того, УЄФА оплатила навчання жінки за програмою MBA вартістю £45 тис. щорічно. УЄФА підтвердила факт транзакції та заявила про поінформованість про чутки щодо зв'язку цієї співробітниці з Інфантіно. Також там зазначили, що внутрішні регламенти були «посилені» для відповідності стандартам сучасної авторитетної структури.

Джанні Інфантіно працював в УЄФА з серпня 2000 року. Посаду генерального секретаря він обіймав з 2009 до 2016 року. У лютому 2016 року його обрали президентом ФІФА.

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Уельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації.

В УЄФА додали, що вимагають «негайних заходів для ідентифікації, пошуку та збереження всіх документів» про інвестиційний план. Це включає «електронну пошту, миттєві повідомлення (WhatsApp, Signal, Teams, Slack та інші), смс-повідомлення, письмову кореспонденцію та нотатки зустрічей», що стосувалися «будь-якого працівника ФІФА».

До слова, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.