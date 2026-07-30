ПАОК – «Динамо». Прогноз і анонс на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Столичний гранд визначить власну долю в єврокубках

Сьогодні, 30 липня 2026 року, грецький ПАОК на стадіоні «Тумба» в Салоніках прийме київське «Динамо» в рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч ПАОК – «Динамо»

Шанси «чорно-білих» на 12:25 30 липня виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. На потенційну перемогу грецького гранда закладено коефіцієнт 1,82. Натомість на ймовірну звитягу команди Ігоря Костюка запропоновано кеф 4,24. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 3,84. Промовиста ситуація склалася щодо проходу в третій раунд кваліфікації. На турнірний поступ ПАОКа виставлено коефіцієнт 1,16. Тим часом на прохід «Динамо» закладено кеф 5,36. Зате на тотал більше 3,5 запропоновано бал 2,98.

Передматчевий стан команд

Грецький гранд розпочав сезон поєдинком минулого тижня. Підопічні Алессіо Ліші здобули виїзну перемогу над киянами (3:2). Забитими м'ячами відзначилися півзахисники Константеліас, Зафейріс і Сантамарія. Голи в складі «Динамо» оформили хавбеки Бражко та Лонвейк.

Раніше «біло-сині» непросто пройшли «Універсітатю» з румунського Клужа-Напоки. Вітчизняний гранд двічі розійшовся миром зі «студентами» (0:0, 0:0). Дотиснути віцечемпіона Румунії володарю Кубка України вдалося у серії пенальті (4:2). Одинадцятиметрові реалізували вінгер Ярмоленко, ті ж Бражко з Лонвейком і форвард Пономаренко. Натомість воротар Нещерет нівелював одну зі спроб суперника.

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Історія очних зустрічей

Шляхи команд у єврокубках перетнулися вдруге. Перше двоматчеве рандеву відбулося у Кубку чемпіонів 1976/77. Тоді суперники зустрілися в рамках 1/8 фіналу, а «Динамо» відсвяткувало дві перемоги.

Спершу «біло-сині» розгромили ПАОК на власному полі (4:0). Успіх забезпечили хавбек Буряк (дубль), півзахисник Колотов і нападник Слободян. На виїзді «Динамо» перемогло скромніше (2:0), а забитими м'ячами в складі столичного гранда відзначилися той же Колотов і форвард Блохін.

Де дивитися матч ПАОК – «Динамо»

Наживо протистояння транслюватимуть медіасервіс «Київстар ТБ» і телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 20:45 за київським часом.