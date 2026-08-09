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Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру в Торонто: відома наступна суперниця

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру в Торонто: відома наступна суперниця
Свій наступний поєдинок Світоліна проведе проти росіянки Катерини Александрової
фото: Getty Images

У грі 1/8 фіналу Світоліна у двох сетах перемогла десятку ракетку світу Анісімову

Еліна Світоліна вийшла до 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Торонто. Про це повідомляє «Главком».

У грі 1/8 фіналу Еліна Світоліна у двох сетах перемогла десятку ракетку світу Аманду Анісімову (США) – 6:2, 6:4.

Хід гри

На старті першого сету Еліна виграла відразу чотири гейми поспіль. Після цього українка впевнено довела першу партію до перемоги – 6:2.

У другому сеті Світоліна лідирувала 5:1. Однак, Анісімова зуміла виграти три гейми – 5:4. Та все ж вирішальний десятий гейм лишився за українкою.

Гра тривала 78 хвилин.

WTA 1000, Торонто. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Аманда Анісімова (США) 6:2, 6:4

Свій наступний поєдинок Світоліна проведе проти росіянки Катерини Александрової, яка сенсаційно перемогла першу ракетку світу білоруску Аріну Соболенко.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: теніс Аманда Анісімова Еліна Світоліна

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