«Шахтар» втратив важливого гравця на перші матчі сезону

Егіналду отримав травму на зборах і вже переніс операцію

Бразильський вінгер Егіналду травмувався на зборах

Півзахисник «Шахтаря» Егіналду травмував плече на літніх зборах і вже переніс операцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт «гірників».

Після операції, яку зробили в Словенії, гравець «гірників» вже розпочав відновлення. Він пропустить решту зборів і старт сезону. У першому турі української Прем’єр-ліги 3 серпня «Шахтар» зіграє у гостях проти «Кудрівки».

Лівому вінгеру 21 рік, його трансферна вартість оцінюється у 5 млн євро. У минулому сезоні Егіналду забив дев'ять м'ячів та тричі асистував партнерам у 27 офіційних матчах за клуб.

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Нагадаємо, донецький «Шахтар» офіційно оголосив про продовження контракту з гамбійським форвардом Мохамаду Канте. Донецький клуб і гамбійський форвард пролонгували співпрацю на 5 років – угоду розраховано до 30 червня 2031 року.

Мохамаду Канте приєднався до Академії «Шахтаря» 2024 року. У сезоні-2025/26 він виступав за «Шахтар» U-19, у складі якого виграв золоті медалі. Також гамбієць став найкращим бомбардиром Національної ліги U-19, забивши 28 голів у 28 матчах, що є абсолютним рекордом юнацького чемпіонату України.