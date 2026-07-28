Інсайдер повідомив, хто в «Динамо» і «Шахтарі» отримує найбільші зарплати

Розмір найвищої зарплати в київському клубі – 1,5 млн доларів на рік

Півзахисник київського «Динамо» Микола Шапаренко є найбільш високооплачуваним гравцем у складі своєї команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера і журналіста Ігоря Бурбаса.

За інформацією джерела, 27-річний футболіст збірної України отримує близько 1,5 мільйона доларів на рік і посідає перше місце за цим показником у складі київської команди. У минулому сезоні Шапаренко провів 37 матчів, в яких забив два голи і віддав десять результативних передач. Контракт півзахисника спливає в грудні 2030-го, а його вартість становить 8 мільйонів євро.

Серед гравців донецького «Шахтаря» найбільше отримують захисник Микола Матвієнко, вінгер Педріньо та форвард Лассіна Траоре, зарплата яких складає 1,5 мільйона євро.

Леандро Андраде є найбільш високооплачуваним серед футболістів житомирського «Полісся» (840 тисяч доларів на рік), лідером «Харкова» є півзахисник Іван Калюжний (500 тисяч), ЛНЗ – Мухаррем Яшарі (300 тисяч).

Нагадаємо, київське «Динамо» оголосило про продовження співпраці з нападником збірної України Матвієм Пономаренком. 19-річний форвард підписав із «біло-синіми» нову довгострокову угоду. Контракт футболіста з київським клубом розрахований на п'ять років.

Український нападник є вихованцем «Динамо» і перебуває у структурі клубу з 2013 року. На юніорському рівні Матвій став найкращим бомбардиром в історії національного чемпіонату U-19. За головну команду «Динамо» Пономаренко дебютував 3 листопада 2023 року в матчі 13-го туру УПЛ проти «Шахтаря». Загалом Пономаренко відіграв за основну команду «Динамо» 38 матчів в усіх турнірах. За цей час 20-річний футболіст забив 18 голів та віддав один асист.

Сезон 2025/26 став для форварда проривним: він став найкращим бомбардиром УПЛ, а також отримав дебютний виклик до лав національної збірної України. Зокрема у матчі плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції Пономаренко відзначився дебютним голом.