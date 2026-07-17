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Стало відомо, чи відвідає Трамп фінал Чемпіонату світу Іспанія – Аргентина

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стало відомо, чи відвідає Трамп фінал Чемпіонату світу Іспанія – Аргентина
Трамп має намір вручить кубок переможцю Чемпіонату світу
фото: Getty Images

Фінал Чемпіонату світу з футболу Іспанія – Аргентина пройде у неділю, 19 липня

Президент США Дональд Трамп має намір бути присутнім на фіналі Чемпіонату світу з футболу. Як інформує «Главком», про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

«У п'ятницю президент поїде до Нью-Йорка, щоб взяти участь у прийомі ФІФА в Trump Tower на Манхеттені. А потім у неділю він буде присутній на фіналі Чемпіонату світу – матчі між Іспанією та Аргентиною», – сказала Лівітт.

Як повідомлялося раніше, Трамп має намір вручить кубок переможцю Чемпіонату світу.

Фінал Чемпіонату світу з футболу Іспанія – Аргентина пройде у неділю, 19 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Англія у важкому матчі програла Аргентині на Чемпіонаті світу 2026

Перший тайм пройшов без голів.

На 55-й хвилині Морган Роджерс прострілив у штрафний майданчик, а Ентоні Гордон ударом у нижній кут відкрив рахунок. Пропущений гол лише розлютив аргентинців. Команда Ліонеля Скалоні повністю перехопила ініціативу.

Тиск Аргентини приніс результат за п'ять хвилин до завершення основного часу. Спершу Джордан Пікфорд здійснив фантастичний сейв після потужного дальнього пострілу Енцо Фернандеса, але після кутового Ліонель Мессі знайшов партнера передачею, і хавбек «Челсі» точним ударом у лівий кут зрівняв рахунок.

Аргентина підготувала вирішальний удар уже в компенсований час. Спочатку Алексіс Макаллістер потужним пострілом струсонув зовнішній бік стійки, а вже в наступній атаці Мессі вкотре продемонстрував своє бачення поля. Капітан аргентинців виконав ідеальний простріл, який Лаутаро Мартінес головою переправив у порожні ворота, принісши «альбіселесте» перемогу 2:1.

Як повідомлялося, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Дональд Трамп ЧС-2026

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