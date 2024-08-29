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«Бетіс» – «Кривбас»: іспанський клуб вшанував українців перед матчем-відповіддю

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«Бетіс» – «Кривбас»: іспанський клуб вшанував українців перед матчем-відповіддю
Іспанський клуб вивісив перед грою прапор України
фото: x.com/RealBetis

«Кривбас» у рамках плей-офф кваліфікації Ліги конференцій намагається пройти «Бетіс»

Іспанський клуб «Бетіс», який сьогодні прийматиме суперника з Кривого Рогу, вивісив великий синьо-жовтий стяг на підтримку України. Про це йдеться у дописі в соцмережах «Бетісу».

«Ласкаво просимо до «Беніто Вільямарін», ФК «Кривбас»! У нашому домі ми виступаємо за мир.

Наша солідарність з українським народом», – зазначено в дописі.

На фото, розміщене у дописі можна побачити прапор України, з написом «Paz», що з іспанської перекладається, як «Мир».

«Бетіс» – «Кривбас»: іспанський клуб вшанував українців перед матчем-відповіддю фото 1

Нагадаємо, «Кривбас» програв перший матч з «Бетісом» із рахунком 2:0. Якщо команда Юрія Вернидуба й сьогодні не досягне позитивного результату, то єврокубкова кампанія для криворіжців цього року буде завершена.

Початок гри о 22:00. Пряма трансляція запланована на медіасервісі Megogo.

Нагадаємо, міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ, згідно з яким футбольний клуб «Кривбас» визнається критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення України в особливий період.

Згідно з чинним законодавством, працівники клубу отримають бронювання від мобілізації.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Кривбас» прапор України

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