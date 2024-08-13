Фінал Суперкубка УЄФА: де дивитися трансляцію

Мадридський «Реал» в сезоні-2023/2024 став переможцем Ліги чемпіонів, натомість «Аталанта» – Ліги Європи

Футбольний поєдинок між «Реалом» та «Аталантою» пройде у Варшаві на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського

У середу, 14 серпня, відбудеться матч за Суперкубок УЄФА між мадридським «Реалом» та італійською «Аталантою» з Бергамо. Поєдинок пройде у Варшаві на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Мадридський «Реал» в сезоні-2023/2024 став переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі турніру він із рахунком 2:0 переграв «Боруссію» Дортмунд.

Натомість «Аталанта» є переможцем Ліги Європи 2023/2024. Бергамаски у фінальному поєдинку розгромили німецький «Баєр» – 3:0.

Зокрема, відеотрансляцію матчу можна буде переглянути на сервісі Megogo.

Нагадаємо, 2 червня іспанський «Реал» став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. У фіналі команда обіграла німецьку «Боруссію» Дортмунд з рахунком 2:0. «Реал» отримав 15-й трофей в історії Ліги чемпіонів і став лідером за цим показником серед усіх клубів Європи.

Раніше збірна Іспанії тріумфувала у фіналі Євро-2024, здобувши свою четверту перемогу на чемпіонатах Європи. У захопливому поєдинку проти збірної Англії іспанці продемонстрували майстерність, характер та волю до перемоги, перегравши суперників з рахунком 2:1.

До слова, збірна Іспанії перемогла збірну Франції на Олімпіаді-2024 із рахунком 5:3. Тим самим ставши олімпійським чемпіоном Ігор-2024 у чоловічому футболі.