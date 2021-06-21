Україна – Австрія: усе цікаве навколо вирішального матчу Євро

Збірній Андрія Шевченка, аби без перешкод вийти до 1/8 фіналу, потрідно не програти

21 червня збірна України проведе вирішальний матч групової стадії Євро-2020 проти команди Австрії. Гра розпочнеться о 19:00. Щоб залишитися на другому місці, нашим футболістам потрібно не програти. Тоді в 1/8 фіналу вони зіграють з Італією. «Главком» проведе онлайн матчу.

Вже відомо, що в грі не візьмуть участь захисник Денис Попов і півзахисники Олександр Зубков та Роман Безус.

Україна зіграє у фартовій жовтій формі

Заявка на гру з Австрією виглядає так: 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пʼятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19. Артем Бесєдін, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

Андрій Шевченко розповів про плани команди на матч.

Тим часом стало відомо, що в грі не візьме участь півзахисник австрійців Валентино Лазаро. Гравець «Інтера», який минулого сезону на правах оренди бігав за «Боруссію» з Менхенгладбаха, у матчі проти Нідерландів пошкодив м'яз.

На грі працюватиме турецька бригада арбітрів на чолі з 44-річним Джюнейтом Чакиром. Цей рафері раніше судив такі матчі нашої команди: Україна – Швеція – 2:1 на Євро-2012, Англія – Україна – 1:1 у 2012-му, Україна – Франція – 2:0 в 2013-му, Іспанія – Україна – 1:0 в 2015-му та Словенія – Україна –1:1 в 2015-му.

Джюнейт Чакир є фартовим рефері для українці

Раніше суперники грали між собою двічі, і обидва рази – в товариських зустрічах. У листопаді 2011 року Україна перемогла на «Арені Львів» – 2:1 (Мілевський, 18, Девіч, 90+2 – Янко, 71), а в червні 2012-го в Інсбруку зазнала поразки – 2:3 (два голи на рахунку Гусєва). Тоді на полу був капітан збірної Андрій Ярмоленко.

Де дивитися матч Україна – Австрія

Букмекери передбачають, що в грі буде нічия, яка задовольнить обидві команди. На перемогу України ставки приймають з коефіцієнтом 3,60, на нічию – 1,99, на виграш підопічних Марко Фоди – 4,05.