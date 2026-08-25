Україна – Чехія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу

Україна – Чехія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболуРеклама
Україна веде боротьбу за вихід до плейоф Євро-2026
У вівторок, 25 серпня 2026 року, о 20:00 за київським часом жіноча збірна України з волейболу грою проти Чехії продовжить виступи на Чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком».
Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Чехія
Станом на 11:30 25 серпня Чехія має кращі шанси на перемогу, вважають у GGBET. На перемогу суперниць наших дівчат запропоновано коефіцієнт 1,27. Потенційна звитяга України оцінений коефіцієнтом 3,52.
На тотал більше 177,5 очок запропоновано коефіцієнт 1,87, менше – 1,87.
Результати України та Чехії на Чемпіонаті Європи
Україна розпочали континентальну першість з двох поразок: наша збірна поступилася Болгарії та Греції. У третьому турі Україна зуміла здобути першу перемогу на турнірі – дівчата розгромили збірну Австрії.
Чехія має у своєму активі дві перемоги (над Грецією та Австрією) та поразку (від Сербії).
У жіночому чемпіонаті Європи 2026 беруть участь 24 національні збірні. Команди розподілили на чотири групи по шість учасниць у кожній, тож на груповому етапі збірна України проведе п’ять матчів.
Поєдинки групи за участю українок відбуваються у чеському Брно. За підсумками групового етапу до наступного раунду вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.
Суперницями України на Чемпіонаті Євро 2026 є учасниці Ліги націй Чехія, Болгарія і Сербія та команди Греції та Австрії, які змагаються у Євролізі.
Реклама. 21+
Найгучніші спортивні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.
Заявка збірної України на Чемпіонат Європи 2026
- Пасуючі: Дар'я Шаргородська («Волеро Канни», Франція), Станіслава Парфьонова («Буковинка»)
- Діагональні: Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Бешикташ», Туреччина).
- Догравальниці: Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берель», Казахстан), Валерія Нудьга («Мерінос», Туреччина), Андріана Павлик («УНІ Ополе», Польща)
- Блокувальниці: Світлана Дорсман («Г'юстон», США), Уляна Котар («Девелопрес», Польща), Діана Мелюшкіна («Торей Арроуз», Японія), Кіма Жаркова («Балта»)
- Ліберо: Арина Бойко (ДХ, Азербайджан), Аліка Луценко («Іта Тулс Сталь», Польща)
Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті Європи 2026
- П'ятниця, 21 серпня. 18:00. Болгарія – Україна 3:0 (25:23, 25:23, 25:20)
- Субота, 22 серпня. 17:00. Україна – Греція 2:3 (23:25, 25:23, 25:12, 22:25, 10:15)
- Понеділок, 24 серпня. 17:00. Україна – Австрія 3:0 (25:15, 25:16, 25:12)
- Вівторок, 25 червня. 20:00. Україна – Чехія
- Четвер, 27 серпня. 17:00. Україна – Сербія
Турнірна таблиця Групи В
- Сербія – 3 перемоги (3 матчі), 9 очок
- Чехія – 2 перемоги (3), 6 очок
- Греція – 2 перемоги (3), 5 очок
- Україна – 1 перемога (3), 4 очки
- Болгарія – 1 перемога (3), 3 очки
- Австрія – 0 перемог (3), 0 очок
Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті Європи 2026
«Суспільне Спорт» транслюватиме усі матчі групового раунду Євро 2026 з волейболу. Частина матчів буде показана на YouTube-каналі «Суспільне Волейбол», тоді як поєдинки збірної України – на YouTube-каналі «Суспільне Спорт».
Коментарі — 0