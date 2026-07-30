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Капітан збірної України прокоментував дебют команди у плейоф Ліги націй з волейболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Капітан збірної України прокоментував дебют команди у плейоф Ліги націй з волейболу
Семенюк подякував уболівальникам за підтримку
фото: en.volleyballworld.com

Семенюк: Ми намагалися дати хороші емоції для нашої країни та людей

Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк підбив підсумки дебютного матчу команди у плейоф чоловічої Ліги націй, в якому українці поступилися Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

«Сьогодні був складний матч, але я радий тому, як наша команда грала, старалася. Можливо, не максимум показали, але видали близьке до того. Я люблю цю команду», – сказав Семенюк.

Також капітан подякував уболівальникам за підтримку та наголосив, що команда прагнула подарувати українцям позитивні емоції.

«Дуже дякую за підтримку. Ми намагалися дати хороші емоції для нашої країни та людей. Знаю, що зараз дуже важкий час, але ми будемо старатися», – заявив Семенюк.

Для України це був перший в історії виступ у плейоф чоловічої Ліги націй. Наступний офіційний матч «синьо-жовті» проведуть уже на Чемпіонаті Європи 2026, де 10 вересня зіграють проти збірної Ізраїлю.

Польща ж продовжить боротьбу за титул Ліги націй. У півфіналі турніру чинні чемпіони зустрінуться зі Словенією 1 серпня.

Нагадаємо, національна команда України з волейболу зазнала поразки від збірної Польщі в 1/4 фіналу Ліги націй

Упродовж першого сету польські волейболісти постійно трималися попереду. Вони випереджали підопічних Рауля Лосано бодай на пункт, а на піку перевага склала сім очок. На фініші українці скоротили відставання, але таки поступилися.

У другій партії суперники йшли нога в ногу. Команди кілька разів змінювали одна одну в лідерах. Цього разу кінцівка краще вдалася збірній України, яка «привезла» полякам ті ж три пункти.

У третьому сеті українські волейболісти намагалися триматися поруч із Польщею. Та від середини відрізку «біло-червоні» захопили ініціативу та холоднокровно реалізували власну перевагу.

Четверта партія обернулася домінування польської збірної – суперник методично збільшував гандикап і довів матч до перемоги.

Теги: Юрій Семенюк волейбол

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