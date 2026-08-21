Україна – Болгарія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу

Україна – Болгарія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболуРеклама
Розповідаємо про стартову гру збірної України на Чемпіонаті Європи з волейболу
У п'ятницю, 21 серпня 2026 року, о 18:00 за київським часом жіноча збірна України з волейболу поєдинком проти Болгарії розпочне боротьбу на Чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком».
Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Болгарія
Станом на 9:30 21 серпня Україна має більший шанс на перемогу, переконані у GGBET. На перемогу нашої збірної запропоновано коефіцієнт 1,29. Потенційний успіх Болгарії оцінений коефіцієнтом 3,41.
На тотал більше 3,5 сетів запропоновано коефіцієнт 1,51, менше – 2,47.
Виступ збірної України з волейболу на Чемпіонаті Європи: що відомо
У жіночому чемпіонаті Європи 2026 візьмуть участь 24 національні збірні. Команди розподілили на чотири групи по шість учасниць у кожній, тож на груповому етапі збірна України проведе п’ять матчів.
Поєдинки групи за участю українок відбудуться у чеському Брно. За підсумками групового етапу до наступного раунду вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.
Суперницями України на Чемпіонаті Євро 2026 стануть учасниці Ліги націй Чехія, Болгарія і Сербія та команди Греції та Австрії, які змагаються у Євролізі.
Україна нещодавно зустрічалася з Болгарією у Лізі націй 2026. У тому матчі наші дівчата вели у рахунку 2:0 за сетами, але не змогли здобути підсумкову перемогу та драматично поступилися їм на тайбрейку. Варто зазначити, що Україна хоч і програли болгаркам, та все ж змогли зберегти місце у Лізі націй на 2027 рік, а от наші суперниці вилетіли з неї.
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Найгучніші спортивні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.
Заявка збірної України на Чемпіонат Європи 2026
- Пасуючі: Дар'я Шаргородська («Волеро Канни», Франція), Станіслава Парфьонова («Буковинка»)
- Діагональні: Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Бешикташ», Туреччина).
- Догравальниці: Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берель», Казахстан), Валерія Нудьга («Мерінос», Туреччина), Андріана Павлик («УНІ Ополе», Польща)
- Блокувальниці: Світлана Дорсман («Г'юстон», США), Уляна Котар («Девелопрес», Польща), Діана Мелюшкіна («Торей Арроуз», Японія), Кіма Жаркова («Балта»)
- Ліберо: Арина Бойко (ДХ, Азербайджан), Аліка Луценко («Іта Тулс Сталь», Польща)
Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті Європи 2026
- П'ятниця, 21 серпня. 18:00. Україна – Болгарія
- Субота, 22 серпня. 17:00. Україна – Греція
- Понеділок, 24 серпня. 17:00. Україна – Австрія
- Вівторок, 25 червня. 20:00. Україна – Чехія
- Четвер, 27 серпня. 17:00. Україна – Сербія
Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті Європи 2026
«Суспільне Спорт» транслюватиме усі матчі групового раунду Євро 2026 з волейболу. Частина матчів буде показана на YouTube-каналі «Суспільне Волейбол», тоді як поєдинки збірної України – на YouTube-каналі «Суспільне Спорт».
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