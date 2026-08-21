Україна – Болгарія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу

Розповідаємо про стартову гру збірної України на Чемпіонаті Європи з волейболу

У п'ятницю, 21 серпня 2026 року, о 18:00 за київським часом жіноча збірна України з волейболу поєдинком проти Болгарії розпочне боротьбу на Чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Болгарія

Станом на 9:30 21 серпня Україна має більший шанс на перемогу, переконані у GGBET. На перемогу нашої збірної запропоновано коефіцієнт 1,29. Потенційний успіх Болгарії оцінений коефіцієнтом 3,41.

На тотал більше 3,5 сетів запропоновано коефіцієнт 1,51, менше – 2,47.

Виступ збірної України з волейболу на Чемпіонаті Європи: що відомо

У жіночому чемпіонаті Європи 2026 візьмуть участь 24 національні збірні. Команди розподілили на чотири групи по шість учасниць у кожній, тож на груповому етапі збірна України проведе п’ять матчів.

Поєдинки групи за участю українок відбудуться у чеському Брно. За підсумками групового етапу до наступного раунду вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.

Суперницями України на Чемпіонаті Євро 2026 стануть учасниці Ліги націй Чехія, Болгарія і Сербія та команди Греції та Австрії, які змагаються у Євролізі.

Україна нещодавно зустрічалася з Болгарією у Лізі націй 2026. У тому матчі наші дівчата вели у рахунку 2:0 за сетами, але не змогли здобути підсумкову перемогу та драматично поступилися їм на тайбрейку. Варто зазначити, що Україна хоч і програли болгаркам, та все ж змогли зберегти місце у Лізі націй на 2027 рік, а от наші суперниці вилетіли з неї.

Реклама. 21+ Найгучніші спортивні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Заявка збірної України на Чемпіонат Європи 2026

Пасуючі: Дар'я Шаргородська («Волеро Канни», Франція), Станіслава Парфьонова («Буковинка»)

Дар'я Шаргородська («Волеро Канни», Франція), Станіслава Парфьонова («Буковинка») Діагональні: Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Бешикташ», Туреччина).

Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Бешикташ», Туреччина). Догравальниці: Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берель», Казахстан), Валерія Нудьга («Мерінос», Туреччина), Андріана Павлик («УНІ Ополе», Польща)

Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берель», Казахстан), Валерія Нудьга («Мерінос», Туреччина), Андріана Павлик («УНІ Ополе», Польща) Блокувальниці: Світлана Дорсман («Г'юстон», США), Уляна Котар («Девелопрес», Польща), Діана Мелюшкіна («Торей Арроуз», Японія), Кіма Жаркова («Балта»)

Світлана Дорсман («Г'юстон», США), Уляна Котар («Девелопрес», Польща), Діана Мелюшкіна («Торей Арроуз», Японія), Кіма Жаркова («Балта») Ліберо: Арина Бойко (ДХ, Азербайджан), Аліка Луценко («Іта Тулс Сталь», Польща)

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті Європи 2026

П'ятниця, 21 серпня. 18:00. Україна – Болгарія

Субота, 22 серпня. 17:00. Україна – Греція

Понеділок, 24 серпня. 17:00. Україна – Австрія

Вівторок, 25 червня. 20:00. Україна – Чехія

Четвер, 27 серпня. 17:00. Україна – Сербія

Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті Європи 2026

«Суспільне Спорт» транслюватиме усі матчі групового раунду Євро 2026 з волейболу. Частина матчів буде показана на YouTube-каналі «Суспільне Волейбол», тоді як поєдинки збірної України – на YouTube-каналі «Суспільне Спорт».