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Переможці Ліги націй з волейболу застрягли в Китаї після свого тріумфу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Переможці Ліги націй з волейболу застрягли в Китаї після свого тріумфу
Збірна Польщі є найсильнішою командою у світі
фото: Volleyball World

Полякам довелося змінювати плани через погоду в Китаї

Повернення чоловічої збірної Польщі з волейболу після успішного захисту титулу чемпіонів Ліги націй вийшло несподівано складним через погодні умови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport.pl. 

Колапс у Китаї

Через сильну грозу в районі Пекіна команда більш ніж на добу застрягла в Китаї, пропустила запланований рейс до Варшави, а урочисту зустріч чемпіонів на батьківщині довелося скасувати.

Проблеми розпочалися ще після фіналу турніру в Нінбо. Рейс із цього міста до Пекіна затримався майже на чотири години через несприятливі погодні умови в китайській столиці. Через запізнення польська делегація не встигла на прямий рейс Air China до Варшави, який мав приземлитися в аеропорту імені Фридерика Шопена у вівторок вранці.

Польський союз волейболу був змушений оперативно змінювати плани: для команди організували ночівлю в одному з готелів Пекіна, а святкову церемонію зустрічі чемпіонів перенесли. Додаткові труднощі ж виникли й під час організації нового перельоту. Через відсутність достатньої кількості вільних місць на одному рейсі всю делегацію довелося розділити. Частина волейболістів і представників тренерського штабу, серед яких Томаш Форналь, Каміль Семенюк, Александер Слівка, Якуб Попівчак, Ян Фірлей та інші гравці, повернуться до Варшави лише в середу, 5 серпня. Решта команди змушена чекати наступних доступних рейсів і прибуде до Польщі пізніше.

Захист титулу Ліги націй

Попри складну ситуацію з транспортом, поїздка до Піднебесної стала для поляків тріумфальною. У фіналі Ліги націй, який відбувся в Нінбо, команда здобула драматичну перемогу над збірною США з рахунком 3:2, успішно захистивши чемпіонський титул. Для польської збірної це вже третя поспіль перемога в Лізі націй після тріумфів у 2023 та 2025 роках, а також четвертий найпрестижніший титул на цьому рівні з урахуванням перемоги у Світовій лізі 2012 року.

Нагадаємо, що Росію допустили до участі у волейбольній Лізі націй 2027

Теги: волейбол

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