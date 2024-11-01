Саміт ЄС відбудеться під час головування Польщі у першому півріччі 2025 року

Польща головуватиме в Євросоюзі у наступному році

Польща, яка головуватиме в Євросоюзі, організує саміт ЄС – Велика Британія у першій половині 2025 року. Про це повідомив польський депутат Європарламенту Міхал Щерба в інтерв'ю РАР під час свого візиту до Лондона.

«У наступному році, під час головування Польщі в Раді ЄС, заплановано проведення саміту ЄС – Велика Британія», – зазначив Щерба.

Він додав, що Лондон активно готується до цього саміту і до «оновлення відносин між ЄС та Великою Британією» після офіційного виходу країни з Євросоюзу 1 лютого 2020 року.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда у листі до Дональда Туска попросив провести під час Польського головування у Раді ЄС у першій половині 2025 року саміти ЄС – Україна та ЄС – США. Президент РП також заявив, що Польське головування має зосередитися на питаннях поглиблення контактів Євросоюзу зі США, євроінтеграції та відбудови України.

Нагадаємо, єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна за умови виконання всіх необхідних реформ зможе впродовж п'яти наступних років стати членом Європейського Союзу.

Раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що метою України є не пізніше кінця 2025 року бути готовою до вступу в Європейський Союз. Прем’єр сказав, що у сфері євроінтеграції Україна має «амбітну мету».

До слова, міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто вважає, що питання готовності вступу до ЄС України та Молдови слід розглядати окремо, бо, мовляв, існують «деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною». Та й взагалі, за словами угорського міністра, більшість країн лицемірять, коли говорять про розширення ЄС.