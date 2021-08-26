Українська плавчиня виграла дев’яту медаль Паралімпіади

Мерешко встановила рекорд в кваліфікації, але поступилася першим місцем у фіналі

Плавчиня Єлизавета Мерешко, яка учора на Паралімпіаді в Токіо здобула для України першу золоту нагороду, в другий змагальний день виграла ще й срібну медаль. На дистанції 200 метрів комплексним плаванням Мерешко в кваліфікації встановила світовий рекорд, проте у фіналі його побила американка Елізабет Маркс.

Вони обидві є єдиними в світі, хто випливає на цій дистанції з трьох хвилин. У вирішальному запливі Маркс змогла покращити світовий рекорд Мерешко на 0,22 секунди і фінішувати першою. Українка здобула срібну нагороду.

Це дев’ята медаль України на Паралімпіаді.

В медальному заліку наша команда після першого дня змагань йде на п’ятому місці.

На Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.