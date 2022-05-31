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    Україна – Шотландія: переможець матчу пройде у фінал плейоф відбору на ЧС-2022

    Футбольна зустріч відбудеться на стадіоні &laquo;Гемпден Парк&raquo; у Глазго - Україна – Шотландія: переможець матчу пройде у фінал плейоф відбору на ЧС-2022
    Футбольна зустріч відбудеться на стадіоні «Гемпден Парк» у Глазго
    фото: УАФ

    Завтра, 1 червня, важливий матч для збірної України з футболу

    У середу, 1 червня, збірна України проведе перший офіційний поєдинок поточного року. У півфіналі плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 ми протистоятимемо команді Шотландії.

    Футбольна зустріч відбудеться на стадіоні «Гемпден Парк» у Глазго. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом.

    Переможець одноматчевого протистояння вийде до фіналу плейоф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

    Готуючись до матчу з Шотландією, «синьо-жовті» провели три контрольні спаринги. Підопічні Олександра Петракова обіграли «Боруссію» з Менхенгладбаха (2:1) та італійський «Емполі» (3:1), а також зіграли внічию з хорватською «Рієкою» (1:1).

    Нагадаємо, українська паралімпійська збірна виграла чемпіонат світу з футболу. Українці у фіналі здолали команду Ірану.

    Раніше виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій вирішив не допустити зіткнення між командами з Білорусі та України в будь-яких майбутніх змаганнях асоціації.

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    Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу війна Збірна України Шотландія Україна окупація #stoprussia
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    Україна – Шотландія: переможець матчу пройде у фінал плейоф відбору на ЧС-2022