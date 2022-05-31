Україна – Шотландія: переможець матчу пройде у фінал плейоф відбору на ЧС-2022
Завтра, 1 червня, важливий матч для збірної України з футболу
У середу, 1 червня, збірна України проведе перший офіційний поєдинок поточного року. У півфіналі плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 ми протистоятимемо команді Шотландії.
Футбольна зустріч відбудеться на стадіоні «Гемпден Парк» у Глазго. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом.
Переможець одноматчевого протистояння вийде до фіналу плейоф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.
Готуючись до матчу з Шотландією, «синьо-жовті» провели три контрольні спаринги. Підопічні Олександра Петракова обіграли «Боруссію» з Менхенгладбаха (2:1) та італійський «Емполі» (3:1), а також зіграли внічию з хорватською «Рієкою» (1:1).
Нагадаємо, українська паралімпійська збірна виграла чемпіонат світу з футболу. Українці у фіналі здолали команду Ірану.
Раніше виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій вирішив не допустити зіткнення між командами з Білорусі та України в будь-яких майбутніх змаганнях асоціації.