Україна – Шотландія: переможець матчу пройде у фінал плейоф відбору на ЧС-2022

Футбольна зустріч відбудеться на стадіоні «Гемпден Парк» у Глазго

Завтра, 1 червня, важливий матч для збірної України з футболу

У середу, 1 червня, збірна України проведе перший офіційний поєдинок поточного року. У півфіналі плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 ми протистоятимемо команді Шотландії.

Футбольна зустріч відбудеться на стадіоні «Гемпден Парк» у Глазго. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом.

Переможець одноматчевого протистояння вийде до фіналу плейоф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Готуючись до матчу з Шотландією, «синьо-жовті» провели три контрольні спаринги. Підопічні Олександра Петракова обіграли «Боруссію» з Менхенгладбаха (2:1) та італійський «Емполі» (3:1), а також зіграли внічию з хорватською «Рієкою» (1:1).

Нагадаємо, українська паралімпійська збірна виграла чемпіонат світу з футболу. Українці у фіналі здолали команду Ірану.

Раніше виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій вирішив не допустити зіткнення між командами з Білорусі та України в будь-яких майбутніх змаганнях асоціації.

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