Ібрагімович сам собі на день народження подарував суперкар Ferrari

Ібрагімовичу сьогодні виповнилося 44 роки

Сьогодні, 3 жовтня, свій день народження відзначає легендарний шведський футболіст Златан Ібрагімович. Про це інформує «Главком».

Ексфорварду виповнилося 44 роки. З цієї нагоди Ібрагімович традиційно зробив собі дорогий подарунок – придбав суперкар Ferrari F80.

За свою кар'єру Златан забив понад 500 голів та був чемпіоном чотирьох країн. У 2007 та 2010 роках він визнавався найкращим спортсменом Швеції.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».