Ібрагімович сам собі на день народження подарував суперкар Ferrari

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Ібрагімович сам собі на день народження подарував суперкар Ferrari
Ібрагімович придбав суперкар Ferrari F80

Ібрагімовичу сьогодні виповнилося 44 роки

Сьогодні, 3 жовтня, свій день народження відзначає легендарний шведський футболіст Златан Ібрагімович. Про це інформує «Главком».

Ексфорварду виповнилося 44 роки. З цієї нагоди Ібрагімович традиційно зробив собі дорогий подарунок – придбав суперкар Ferrari F80.

За свою кар'єру Златан забив понад 500 голів та був чемпіоном чотирьох країн. У 2007 та 2010 роках він визнавався найкращим спортсменом Швеції.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

