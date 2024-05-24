Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Президент Федерації спортивної боротьби РФ заявив, що українці є фашистами

Христина Жиренко
glavcom.ua
Президент Федерації спортивної боротьби РФ заявив, що українці є фашистами
Маміашвілі є членом виконкому Міжнародної федерації спортивної боротьби (UWW)

Маміашвілі вважає, що російських дітей потрібно захистити від Фінляндії, бо «найбільш пріоритетним питанням Фінляндії є права трансгендерів»

Президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі зробив нову скандальну заяву.

Під час спілкування зі скандинавськими ЗМІ він, коли камери вже були вимкнені заявив, що вважає українців фашистами. Також Маміашвілі зазначив, що російських дітей потрібно захистити від Фінляндії, тому що «найбільш пріоритетним питанням Фінляндії є права трансгендерів».

Раніше він заявляв, що «Федерація спортивної боротьби Росії повністю підтримує політику президента Росії. Російські борці розглядатимуть можливість участі в Олімпійських іграх, щоб довести, що, незважаючи на всі складнощі, обмеження та санкції, медалі головних світових спортивних форумів все одно поїдуть у найсильнішу державу – Росію».

Варто зазначити, що Маміашвілі також є членом виконкому Міжнародної федерації спортивної боротьби (UWW).

Нагадаємо, що президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко надіслали спільного листа Міжнародному олімпійському комітету у зв’язку з кваліфікацією на Олімпіаду російських і білоруських борців, які відкрито підтримують війну.

 

Теги: росія вільна боротьба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рано чи пізно США знищить бажання у китайського бізнесу працювати з росіянами
Китайці бояться американських санкцій. На це є вагома причина
18 травня, 16:00
Нова епоха носорогізації у Росії
«Носорогозація» Росії
26 квiтня, 15:08
Протягом травня у Раді Безпеки ООН відбудуться засідання з трьох важливих тем
Голова Радбезу ООН наголосив на некоректності словосполучення «конфлікт в Україні»
2 травня, 01:08
Словацький лідер вважає, що зброю слід розглядати як крайній засіб
Президент Словаччини пропонує провести мирні переговори між Україною та РФ у Братиславі
8 травня, 20:08
Сталінська Росія чинила супротив німецької армії виключно завдяки допомозі у вигляді американського лендлізу
Росіяни перемогли у Другій світовій? Історик пояснив, чому Путін бреше
9 травня, 21:50
За даними розвідки, Росія не спроможна успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях
Британська розвідка проаналізувала, чому РФ скидає бомби на свою територію
11 травня, 11:23
Адміністрація Байдена надала Україні далекобійну зброю з умовою, що її не можна використовувати для ударів по РФ
Україна вимагає дозволу на завдання ударів американською зброєю по території Росії – Politico
15 травня, 12:17
Аналітики нагадують, що представники США знову підтвердили небажання Білого дому використовувати надану США зброю для ударів по військових цілях у Росії
ISW назвав рішення США, які підриває обороноздатність України
18 травня, 08:23
Зустріч відбудеться у цю п’ятницю та суботу в міста Стреза, в Італії
Залучення активів РФ для допомоги Україні: міністри G7 збираються на зустріч
Вчора, 09:06

Новини

Президент Федерації спортивної боротьби РФ заявив, що українці є фашистами
Президент Федерації спортивної боротьби РФ заявив, що українці є фашистами
Найкращий український бадмінтоніст пропустить Олімпіаду через ставки на матчі
Найкращий український бадмінтоніст пропустить Олімпіаду через ставки на матчі
Допінг потрапив в організм через секс. Як фехтувальниця з Франції змогла уникнути дискваліфікації
Допінг потрапив в організм через секс. Як фехтувальниця з Франції змогла уникнути дискваліфікації
«Аталанта» виграла Лігу Європи, розгромивши «Баєр»
«Аталанта» виграла Лігу Європи, розгромивши «Баєр»
Серіал про ФК «Шахтар» виграв престижну телевізійну нагороду
Серіал про ФК «Шахтар» виграв престижну телевізійну нагороду
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади борців з РФ і Білорусі, які підтримують війну
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади борців з РФ і Білорусі, які підтримують війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Путін подарував королю Бахрейну такий же подарунок, як і Кім Чен Ину
39K
Путін вигадав, як помститися США за конфіскацію російських активів
15K
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
11K
Пєсков влаштував істерику через заборону в’їзду росіян до Норвегії
7516
Відомого батюшку Московської церкви, який прямував за кордон, зсадили з поїзда
4057
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців

Новини

Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Сьогодні, 10:58
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Вчора, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Вчора, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Вчора, 14:31
Звіт SCM: Ахметов спрямував 9 млрд грн на військові і гуманітарні цілі
Вчора, 13:52

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua