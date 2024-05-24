Президент Федерації спортивної боротьби РФ заявив, що українці є фашистами

Маміашвілі вважає, що російських дітей потрібно захистити від Фінляндії, бо «найбільш пріоритетним питанням Фінляндії є права трансгендерів»

Президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі зробив нову скандальну заяву.

Під час спілкування зі скандинавськими ЗМІ він, коли камери вже були вимкнені заявив, що вважає українців фашистами. Також Маміашвілі зазначив, що російських дітей потрібно захистити від Фінляндії, тому що «найбільш пріоритетним питанням Фінляндії є права трансгендерів».

Раніше він заявляв, що «Федерація спортивної боротьби Росії повністю підтримує політику президента Росії. Російські борці розглядатимуть можливість участі в Олімпійських іграх, щоб довести, що, незважаючи на всі складнощі, обмеження та санкції, медалі головних світових спортивних форумів все одно поїдуть у найсильнішу державу – Росію».

Варто зазначити, що Маміашвілі також є членом виконкому Міжнародної федерації спортивної боротьби (UWW).

Нагадаємо, що президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко надіслали спільного листа Міжнародному олімпійському комітету у зв’язку з кваліфікацією на Олімпіаду російських і білоруських борців, які відкрито підтримують війну.