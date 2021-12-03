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    Українку визнано найкращою каратисткою світу

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    У світовій класифікації Терлюга випереджає каратистку з Бразилії Валерію Кумідзакі, а також росіянку Анну Чернишову - Українку визнано найкращою каратисткою світу
    У світовій класифікації Терлюга випереджає каратистку з Бразилії Валерію Кумідзакі, а також росіянку Анну Чернишову
    фото з відкритих джерел

    Терлюга вперше очолила світовий рейтинг у 2018 році

    Українська спортсменка Анжеліка Терлюга знову очолила світовий рейтинг карате у ваговій категорії до 55 кг. Терлюга визнана найкращою у світі, незважаючи на те, що не змогла перемогти ні на Олімпіаді, ні на чемпіонаті світу. На обох змаганнях вона поступилася представниці Болгарії Івет Горановій, яка займає в рейтингу десяте місце.

    У світовій класифікації Терлюга випереджає каратистку з Бразилії Валерію Кумідзакі, а також росіянку Анну Чернишову.

    Зазначимо, що Терлюга вперше очолила світовий рейтинг у 2018 році.

    До топ-10 рейтингів, які опубліковані на офіційному сайті WKF, увійшли ще п'ять українців.

    Станіслав Горуна займає третє місце в рейтингу у вазі до 75 кг. Різван Талібов – на шостому місці у вазі від 84 кг. Аніта Серьогіна, яка нещодавно завоювала срібло чемпіонату, піднялася на шосте місце в категорії до 61 кг. Галина Мельник – сьома (в/к до 68 кг), а Катерина Крива – дев'ята (в/к до 50 кг).

    Як повідомлялося, українські каратисти Горуна і Терлюга залишилися без медалей чемпіонату світу.

    Нагадаємо, наприкінці вересня Анжеліка Терлюга відгуляла весілля.

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    Теги: спорт рейтинг Анжеліка Терлюга
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    Українку визнано найкращою каратисткою світу