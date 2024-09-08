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Помер ведучий КВК і довірена особа Путіна Олександр Масляков

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Помер ведучий КВК і довірена особа Путіна Олександр Масляков
Масляков був присутній на інавгурації Путіна у 2018 році
фото: скріншот із відео

Масляков відвідував анексований Крим та визнавав Лігу КВК на окупованій Донеччині

Помер ведучий російського «Клубу веселих і кмітливих» (російською КВН, – ред.), путініст Олександр Масляков. Йому було 82 роки.

«Із глибоким жалем повідомляємо про те, що 8 вересня 2024 року помер Олександр Васильович Масляков», – сказано на сайті Міжнародної спілки КВК.

За даними російських ЗМІ, причиною смерті Олександра Маслякова став рак легенів. У нього була неоперабельна пухлина. 8 місяців тому лікарі сказали, що лікування вже не допоможе.

Помер ведучий КВК і довірена особа Путіна Олександр Масляков фото 1

Останніх пів року Масляков був у дуже поганому стані, він важко розмовляв, мав утруднене дихання. Ускладнили ситуацію наслідки Covid-19 – коронавірусом ведучий перехворів двічі. Останнім часом він пересувався на гольф-карі з охороною.

Останню гру КВК Масляков провів у 2022 році.

Олександр Масляков-старший – багаторічний ведучий російського «Клубу веселих та кмітливих», засновник компанії «АМіК» – організатора «КВК». Він публічно підтримував президента РФ Володимира Путіна, багато років поспіль був його довіреною особою на виборах та особисто був присутній на інавгурації Путіна у 2018 році.

Помер ведучий КВК і довірена особа Путіна Олександр Масляков фото 2

Масляков відвідував анексований Крим та визнавав Лігу КВК на окупованій Донеччині, хоча колись отримав орден «За заслуги» від України.

Його син, Олександр Масляков-молодший, у 2023 році разом з двома командами «КВК» приїхав на окуповану Донеччину та виступав перед так званими «ветеранами СВО». Серед міст, які вони відвідали з концертами, був зруйнований російською армією Маріуполь.

Нагадаємо, офіційний дебют «95-го кварталу», у складі якого грав і нинішній президент Володимир Зеленський, відбувся в 1998 році на фестивалі команд КВК в Сочі. Після успішного дебюту на них звернув увагу Масляков, запропонувавши виступати в Вищій лізі. На той момент команда була заявлена як «Команда КВК з Кривого Рогу», але для виступів у Вищій лізі було вирішено придумати для колективу більш упізнаване ім’я. Саме тоді вперше з’явилася назва «95-й квартал», на честь одного з районів міста.

Раніше Кабінет міністрів пропонував РНБО запровадити санкції проти ведучого КВК Олександра Маслякова, а також інших російських гумористів та спортсменів, які брали участь у заходах в окупованому Криму.

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Теги: Маріуполь гольф орден рак легенів санкції відео

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