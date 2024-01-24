Українська тенісистка Ястремська вийшла до півфіналу Australian Open
Українка перемогла спортсменку, яку раніше не змога пройти Еліна Світоліна
Українська тенісистка Даяна Ястремська пройшла до півфіналу Australian Open-2024, обігравши 50 ракетку світу з Чехії Лінду Носкову.
Даяна Ястремська у двох сетах перемогла чешку Лінду Носкову в 1/4 фіналу Australian Open-2024. Цю спортсменку раніше не змога пройти Еліна Світоліна.
Матч тривав одну годину й двадцять хвилин. Завершився з рахунком 6:3, 6:4. Це була перша зустріч спортсменок.
Лінда Носкова (Чехія) – Даяна Ястремська (Україна) [Q] – 3:6, 4:6.
YAStremska! 🎉@D_Yastremska books her place in the #AO2024 semifinals defeating Linda Noskova 6-3 6-4.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2024
She’s the first qualifier to reach the #AusOpen final four since 1978!
Congratulations, Dayana 💙@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/8c8PT8xBw4
У півфіналі Australian Open 2024 Даяна зіграє проти переможниці матчу Чжен Ціньвень – Анни Калінської.
Для Ястремської це буде перший у кар'єрі півфінал турніру Grand Slam. Даяна повторила досягнення Еліни Світоліної на змаганнях цієї серії.
Ястремська стала першою українською тенісисткою, яка дійшла до півфіналу на кортах Мельбурна, і лише другою тенісисткою з кваліфікації у Відкритій Ері, яка зіграє у півфіналі австралійського мейджора.
Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 93) вийшла до чвертьфіналу Australian Open 2024. У четвертому раунді австралійського мейджору українка у двох сетах обіграла колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко.
Як повідомлялося, вперше в історії одразу семеро українок грають в основному раунді Australian Open.
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