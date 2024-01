Українська тенісистка Ястремська вийшла до півфіналу Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська пройшла до півфіналу Australian Open-2024, обігравши 50 ракетку світу з Чехії Лінду Носкову.

Даяна Ястремська у двох сетах перемогла чешку Лінду Носкову в 1/4 фіналу Australian Open-2024. Цю спортсменку раніше не змога пройти Еліна Світоліна.

Матч тривав одну годину й двадцять хвилин. Завершився з рахунком 6:3, 6:4. Це була перша зустріч спортсменок.

Лінда Носкова (Чехія) – Даяна Ястремська (Україна) [Q] – 3:6, 4:6.

YAStremska! 🎉@D_Yastremska books her place in the #AO2024 semifinals defeating Linda Noskova 6-3 6-4.



She’s the first qualifier to reach the #AusOpen final four since 1978!



Congratulations, Dayana 💙@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/8c8PT8xBw4