Українська тенісистка Ястремська вийшла до півфіналу Australian Open

Даяна Ястремська стала першою українською тенісисткою, яка дійшла до півфіналу Australian Open

Українка перемогла спортсменку, яку раніше не змога пройти Еліна Світоліна

Українська тенісистка Даяна Ястремська пройшла до півфіналу Australian Open-2024, обігравши 50 ракетку світу з Чехії Лінду Носкову.

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Даяна Ястремська у двох сетах перемогла чешку Лінду Носкову в 1/4 фіналу Australian Open-2024. Цю спортсменку раніше не змога пройти Еліна Світоліна.

Матч тривав одну годину й двадцять хвилин. Завершився з рахунком 6:3, 6:4. Це була перша зустріч спортсменок.

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Лінда Носкова (Чехія) – Даяна Ястремська (Україна) [Q] – 3:6, 4:6.

У півфіналі Australian Open 2024 Даяна зіграє проти переможниці матчу Чжен Ціньвень – Анни Калінської.

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Для Ястремської це буде перший у кар'єрі півфінал турніру Grand Slam. Даяна повторила досягнення Еліни Світоліної на змаганнях цієї серії.

Ястремська стала першою українською тенісисткою, яка дійшла до півфіналу на кортах Мельбурна, і лише другою тенісисткою з кваліфікації у Відкритій Ері, яка зіграє у півфіналі австралійського мейджора.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 93) вийшла до чвертьфіналу Australian Open 2024. У четвертому раунді австралійського мейджору українка у двох сетах обіграла колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко.

Як повідомлялося, вперше в історії одразу семеро українок грають в основному раунді Australian Open.