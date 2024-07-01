Українки здобули три перемоги в перший день Вімблдону
Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева зуміли здобути перемоги в своїх поєдинках
Сьогодні, 1 липня, стартував турнір серії Grand Slam Вімблдон. Відразу чотири українські тенісистки вийшли на корті в перший день змагань.
Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева зуміли здобути перемоги в своїх поєдинках. А от Леся Цуренко не змогла пробитися до другого кола.
Варто зазначити, що Юлія Стародубцева вперше в кар'єрі перемогла у поєдинку основної сітки турніру серії Grand Slam.
Вімблдон
Перше коло
Марта Костюк (Україна) – Ребекка Шрамкова (Словаччина) 6:3, 6:2
Даяна Ястремська (Україна) – Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 7:6(1)
Леся Цуренко (Україна) – Варвара Грачова (Франція) 3:6, 1:6
Юлія Стародубцева (Україна) – Алісон ван Ейтванк (Бельгія) 6:3, 6:4
Нагадаємо, що на матчі Вімблдону заборонили проносити російські та білоруські прапори.
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