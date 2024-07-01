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Українки здобули три перемоги в перший день Вімблдону

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українки здобули три перемоги в перший день Вімблдону
Юлія Стародубцева вперше в кар'єрі перемогла у поєдинку основної сітки турніру серії Grand Slam
фото: Арата Ямаока

Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева зуміли здобути перемоги в своїх поєдинках

Сьогодні, 1 липня, стартував турнір серії Grand Slam Вімблдон. Відразу чотири українські тенісистки вийшли на корті в перший день змагань.

Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева зуміли здобути перемоги в своїх поєдинках. А от Леся Цуренко не змогла пробитися до другого кола.

Варто зазначити, що Юлія Стародубцева вперше в кар'єрі перемогла у поєдинку основної сітки турніру серії Grand Slam.

Вімблдон

Перше коло

Марта Костюк (Україна) – Ребекка Шрамкова (Словаччина) 6:3, 6:2

Даяна Ястремська (Україна) – Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 7:6(1)

Леся Цуренко (Україна) – Варвара Грачова (Франція) 3:6, 1:6

Юлія Стародубцева (Україна) – Алісон ван Ейтванк (Бельгія) 6:3, 6:4

Нагадаємо, що на матчі Вімблдону заборонили проносити російські та білоруські прапори.

Теги: Варвара Грачова Марта Костюк Даяна Ястремська Вімблдон Леся Цуренко теніс

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