На матчі Вімблдону заборонили проносити російські та білоруські прапори

Заборона на прапори країн-агресорів діяла й у 2023 році

Вімблдон, який є одним із чотирьох найбільш престижних турнірів в сучасному тенісі, пройде з 1 по 15 липня

Уболівальникам заборонили проносити прапори країн-агресорів Росії та Білорусі на корти Вімблдону. Про це повідомила прес-служба лондонського турніру.

«Гостям, які спробують пронести прапори на територію, нададуть можливість залишити їх у камері зберігання або здати співробітникам біля воріт», – зазначено в повідомленні організаторів змагань.

Вімблдон, який є одним із чотирьох найбільш престижних турнірів в сучасному тенісі, пройде з 1 по 15 липня.

Заборона на прапори країн-агресорів діяла й у минулому році.

Варто зазначити, що організатори головної фан-зони чемпіонату Європи з футболу 2024 року в Берліні наклали заборону на російські, ізраїльські та палестинські прапори.

Нагадаємо, що у 2023 році українська тенісистка Людмила Кіченок разом із хорватом Мате Павичем перемогла у фіналі змішаного розряду Вімблдона.

Українсько-хорватський дует змагався з бельгійсько-китайським тандемом Йорана Флігена та Їфан Сюй. Результати гри – 6:4, 6:7(9), 6:3.