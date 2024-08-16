Магучіх пожертвувала пів мільйона гривень патронатній службі «Азову»

Раніше Магучіх пожертвувала частину своїх призових з Олімпійських ігор на допомогу тваринам

Спортсменка заявляла, що віддасть частину призових грошей, отриманих після перемоги на Олімпіаді, на потреби української армії

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка здобула золоту медаль на Олімпійських іграх-2024, пожертвувала 500 тис. грн благодійній організації «Патронатна служба Янголи Азову». Про це повідомила голова патронатної служби Олена Толкачова.

«Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тис. від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх. Хочу подякувати від імені команди «Янголів Азову», важкопоранених бійців та їхніх родин», – написала вона.

Толкачова повідомила, що кошти спрямували на оплату лікування військових із важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі.

Нагадаємо, усього за шістнадцять змагальних днів українцям вдалося завоювати три золотих, п'ять срібних та чотири бронзових нагороди. Нашим спортсменам вдалося перевершити за кількістю золотих дві минулі Олімпіади в Токіо та Ріо-де-Жанейро, а за кількістю загальних нагород ми виступили краще, аніж у 2016 році. В умовах повномасштабного вторгнення, неможливості якісно тренуватися через сигнали повітряних тривог та обстріли українська команда продемонструвала гідний виступ та змогла неодноразово потішити своїх вболівальників.

До слова, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх оголосила, що віддасть частину призових грошей, отриманих після перемоги на Олімпіаді, на потреби української армії.

Згодом спортсменка пожертвувала частину своїх призових з Олімпійських ігор на допомогу тваринам.