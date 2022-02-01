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    Українська спортсменка Білодід показала фото з Буковелю

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    Українка підкорює гірські лижі - Українська спортсменка Білодід показала фото з Буковелю
    Українка підкорює гірські лижі
    фото: dariabilodid7/Іnstagram

    Дзюдоїстка відпочиває у Карпатах

    21-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2020 у Токіо, катається на гірських лижах у Буковелі. Фото з відпочинку спортсменка показала на своїй сторінці в Іnstagram.

    Білодід готується до нового сезону.

    «Лижниця Даша. Який кайф у нас у Буковелі. І як же я скучила за лижами. Отримую неймовірне задоволення від катання та краєвидів навколо», – прокоментувала Дарина фото.

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    Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

    Нагадаємо, раніше Білодід примірила новий образ у яскравій фотосесії.

    Також Білодід розповіла про незвичні стосунки з Беленюком.

    Теги: спорт Карпати (гори) гірські лижі Дарина Білодід
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    Українська спортсменка Білодід показала фото з Буковелю