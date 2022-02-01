Українська спортсменка Білодід показала фото з Буковелю
Українка підкорює гірські лижі
фото: dariabilodid7/Іnstagram
Дзюдоїстка відпочиває у Карпатах
21-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2020 у Токіо, катається на гірських лижах у Буковелі. Фото з відпочинку спортсменка показала на своїй сторінці в Іnstagram.
Білодід готується до нового сезону.
«Лижниця Даша. Який кайф у нас у Буковелі. І як же я скучила за лижами. Отримую неймовірне задоволення від катання та краєвидів навколо», – прокоментувала Дарина фото.
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Нагадаємо, раніше Білодід примірила новий образ у яскравій фотосесії.