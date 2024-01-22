Українська тенісистка вийшла до чвертьфіналу Australian Open

Даяна Ястремська обіграла колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 93) вийшла до чвертьфіналу Australian Open 2024. У четвертому раунді австралійського мейджору українка у двох сетах обіграла колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко (WTA 22).

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Вікторія Азаренко [18] – Даяна Ястремська (Україна) [Q] – 6:7 (6:8), 4:6

У першій партії Ястремська програвала 3:5, а також врятувала два сет-пойнти у 12-му геймі на прийомі. У другому сеті українка поступалася 0:3, але зуміла перевернути гру, виграла чотири гейми поспіль, а потім довела матч до логічного завершення.

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Це була четверта зустріч тенісисток. Ястремська виграла другий очний поєдинок.

Ястремська вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру Grand Slam. До цього її найкращим результатом був четвертий раунд на Вімблдоні 2019 року.

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Зазначимо, що Азаренко минулого року дійшла до півфіналу Australian Open, а також двічі брала титул на кортах Мельбурну (2012, 2013).

У чвертьфіналі Australian Open Даяна зіграє проти Лінди Носкової, яка раніше провела лише три гейми проти Еліни Світоліної, після чого перша ракетка України знялася з поєдинку через біль у спині.

Нагадаємо, вперше в історії одразу семеро українок грають в основному раунді Australian Open.