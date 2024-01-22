Українська тенісистка вийшла до чвертьфіналу Australian Open
Даяна Ястремська обіграла колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 93) вийшла до чвертьфіналу Australian Open 2024. У четвертому раунді австралійського мейджору українка у двох сетах обіграла колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко (WTA 22).
Вікторія Азаренко [18] – Даяна Ястремська (Україна) [Q] – 6:7 (6:8), 4:6
У першій партії Ястремська програвала 3:5, а також врятувала два сет-пойнти у 12-му геймі на прийомі. У другому сеті українка поступалася 0:3, але зуміла перевернути гру, виграла чотири гейми поспіль, а потім довела матч до логічного завершення.
Це була четверта зустріч тенісисток. Ястремська виграла другий очний поєдинок.
Dayana's dream run continues ✨ #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/FMa4Nt1B3f— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2024
Ястремська вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру Grand Slam. До цього її найкращим результатом був четвертий раунд на Вімблдоні 2019 року.
Зазначимо, що Азаренко минулого року дійшла до півфіналу Australian Open, а також двічі брала титул на кортах Мельбурну (2012, 2013).
У чвертьфіналі Australian Open Даяна зіграє проти Лінди Носкової, яка раніше провела лише три гейми проти Еліни Світоліної, після чого перша ракетка України знялася з поєдинку через біль у спині.
Нагадаємо, вперше в історії одразу семеро українок грають в основному раунді Australian Open.
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