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Українська тенісистка вийшла до чвертьфіналу Australian Open

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українська тенісистка вийшла до чвертьфіналу Australian Open
Даяна Ястремська виграла другий очний поєдинок із Вікторією Азаренко
фото із соцмережі

Даяна Ястремська обіграла колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко 

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 93) вийшла до чвертьфіналу Australian Open 2024. У четвертому раунді австралійського мейджору українка у двох сетах обіграла колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко (WTA 22).

Вікторія Азаренко [18] – Даяна Ястремська (Україна) [Q] – 6:7 (6:8), 4:6

У першій партії Ястремська програвала 3:5, а також врятувала два сет-пойнти у 12-му геймі на прийомі. У другому сеті українка поступалася 0:3, але зуміла перевернути гру, виграла чотири гейми поспіль, а потім довела матч до логічного завершення.

Це була четверта зустріч тенісисток. Ястремська виграла другий очний поєдинок.

Ястремська вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру Grand Slam. До цього її найкращим результатом був четвертий раунд на Вімблдоні 2019 року.

Зазначимо, що Азаренко минулого року дійшла до півфіналу Australian Open, а також двічі брала титул на кортах Мельбурну (2012, 2013).

У чвертьфіналі Australian Open Даяна зіграє проти Лінди Носкової, яка раніше провела лише три гейми проти Еліни Світоліної, після чого перша ракетка України знялася з поєдинку через біль у спині.

Нагадаємо, вперше в історії одразу семеро українок грають в основному раунді Australian Open.

Теги: теніс

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