Спортсменки ЗСУ вибороли медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Важкоатлетки взяли два срібла та бронзу

Три медалі здобули спортсменки ЗСУ на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Це повідомили у Центральному спортивному клубі Збройних Сил України.

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Два срібла та бронзу взяли представниці 7 спортивного клубу з міста Біла Церква на чемпіонаті Європи серед дорослих з важкої атлетики.

Анастасія Манєвська виборола дві срібних нагороди у ваговій категорії до 87кг (поштовх – 128кг та сума двоборства – 230кг). Валентина Кісіль здобула бронзу у ваговій категорії понад 87кг (ривок – 108кг).

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Змагання відбулись у місті Софія (Болгарія).

Нагадаємо, Ярослава Магучіх з новим рекордом сезону виграла перший турнір 2024 року.

Суперниці української легкоатлетки на цьому турнірі і близько не змогли наблизитися до її результату. Найкраща спроба представниці Німеччини Імке Оннен, яка отримала срібло, була 1,94 метра, а Айріне Пальшіте з Литви і Сафіна Садуллаєва з Узбекистану стрибнули на 1,86 м.

Стало відомо, що фехтувальниця Харлан уперше за п'ять років виборола золото Кубка світу. Українка здобула 14-ту перемогу на рівні Кубка світу.