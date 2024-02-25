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Український дзюдоїст здобув «золото» на етапі Кубка Європи у Польщі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Український дзюдоїст здобув «золото» на етапі Кубка Європи у Польщі
Український дзюдоїст Микита Голобородько
фото з відкритих джерел

Володарем золотої нагороди став Микита Голобородько

У Варшаві (Польща) проходить другий у сезоні етап Відкритого Кубка Європи з дзюдо – Warsaw European Open 2024.
Перший змагальний день приніс збірній України дві нагороди. Про це повідомила Федерація дзюдо України.

Володарем золотої нагороди став Микита Голобородько, який у фіналі вагової категорії до 66 кг переміг Сердара Рахімова з Туркменістану. Бронзовою призеркою стала Анастасія Антіпіна (63 кг). За крок до п'єдесталу зупинилися Анастасія Чижевська (57 кг) та Юлія Гребеножко (63 кг), які посіли п'яті місця.

У завершальний день турніру учасники розіграють сім комплектів нагород. Зауважимо, наступним стартом у дзюдоїстів буде третій етап серії Grand Slam, який відбудеться 1-3 березня у Ташкенті (Узбекистан).

Раніше повідомлялося, що вінничанин здобув бронзу Чемпіонату Європи з дзюдо серед спортсменів із вадами слуху. Антон Слушний поповнив медальну скарбничку бронзою.

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Теги: дзюдо Юлія Гребеножко Микита Голобородько Микита Голобородько Микита Голобородько Анастасія Антіпіна золото Анастасія Чижевська

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