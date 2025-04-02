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Міжнародна федерація парусного спорту продовжила відсторонення росіян

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Міжнародна федерація парусного спорту продовжила відсторонення росіян
World Sailing усунула російських спортсменів від змагань 1 березня 2022 року
фото: World Sailing

Відсторонення росіян у парусному спорті продовжене до травня

Міжнародна федерація парусного спорту (World Sailing) продовжила відсторонення росіян до травня. Про це повідомляє «Главком».

«Було вирішено, що правлінню буде надано документ про варіанти допуску нейтральних спортсменів. Протягом трьох місяців (до початку травня) тимчасові усунення залишатимуться чинними», – йдеться у документі World Sailing.

World Sailing усунула російських спортсменів від змагань 1 березня 2022 року після початку російського повномасштабного вторгнення.

19 березня 2024 року Міжнародна федерація парусного спорту дозволила росіянам отримати нейтральні статуси, щоб у них була можливість кваліфікуватися на Олімпіаду в Парижі. Тоді нейтральний статус отримали лише Єлизавета Жеребцова та Михайло Ушков, але на Олімпійські ігри вони відібратися не змогли.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

Олександр Работницький – заслужений майстер спорту Росії з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням інтелекту, срібний призер Паралімпійських ігор у Токіо у 2021 році, триразовий чемпіон, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон та срібний призер чемпіонатів Європи, триразовий чемпіон Європи у закритих приміщеннях, багаторазовий чемпіон Росії.

Теги: росія спорт

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