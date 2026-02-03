Головна Спорт Новини
Український футболіст потрапив до команди туру чемпіонату Польщі

Максим Хлань допоміг «Гурніку» обіграти «П'яст»
джерело: офіційний сайт «Гурніка»

У Польщі оцінили внесок Максима Хланя в нещодавню перемогу «Гурніка»

Лівий вінгер «Гурніка» Максим Хлань опинився серед 11-ти найкращих гравців 19-го туру чемпіонату Польщі-2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

У суботу, 31 січня 2026 року, «Гурнік» приймав «П'яст». Гості відкрили рахунок у матчі, але господарі поля відновили паритет ще до завершення першого тайму. По перерві Хлань відзначився вирішальним голом, принісши гірникам три очки.

Внесок 23-річного українця в звитягу «Гурніка» допоміг йому опинитися в символічній збірній туру Екстракляси разом з одноклубником Еріком Янжею, автором першого суботнього гола команди Міхала Гашпаріка.

До клубу із Забже Хлань приєднався влітку 2025 року, підписавши розрахований за схемою «2+1» контракт. Зараз на рахунку флангового нападника чотири гола й два асисти в 14-ти матчах за «Гурнік» у всіх турнірах.

Підопічні Гашпаріка йдуть другими в турнірній таблиці чемпіонату Польщі, за додатковими показниками поступаючись лідируючій «Віслі» з Плоцька й тільки одним заліковим балом випереджаючи «Ягеллонію» (має поєдинок у запасі).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Артем Довбик може втратити місце в заявці «Роми» на Лігу Європи.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Ґурнік» (Забже)

