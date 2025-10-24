Головна Спорт Новини
Євро-2026 із футзалу: Україна під час жеребкування буде в першому кошику

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
При жеребкуванні УЄФА розведе по різних групах нашу команду та Білорусь

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого 2026 року

УЄФА повідомив деталі процедури жеребкування фінальної частини Євро-2026 із футзалу, яке пройде сьогодні, 24 жовтня в литовському Каунасі (початок – о 12:00 за київським часом). Про це інформує «Главком».

16 команд розподілені на чотири кошики згідно з їхніми позиціями в рейтингу національних збірних станом на 25 вересня.

  • Кошик 1: Португалія, Іспанія, Україна, Франція.
  • Кошик 2: Хорватія, Італія, Словенія, Чехія.
  • Кошик 3: Польща, Вірменія, Грузія, Білорусь.
  • Кошик 4: Бельгія, Угорщина, Латвія, Литва.

При жеребкуванні УЄФА розведе по різних групах нашу команду та Білорусь. Окрім того, країни-господарки турніру будуть автоматично розподілені по різних квартетах: Латвія опиниться у групі А, Литва – у групі B, Словенія – у групі С. Україна, згідно із циркуляром УЄФА, має потрапити до групи А або В.

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

