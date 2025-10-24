Головна Спорт Новини
Стали відомі суперники збірної України на Євро-2026 із футзалу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Стали відомі суперники збірної України на Євро-2026 із футзалу
Згідно з результатами жеребкування збірна України опинилася в групі В

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого 2026 року

Сьогодні, 24 жовтня, у литовському Каунасі відбулася процедура жеребкування фінальної частини Євро-2026 із футзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

16 команд були розподілені на чотири кошики згідно з їхніми позиціями в рейтингу національних збірних станом на 25 вересня. Підопічні Олександра Косенка потрапили до першого кошика.   

Під час жеребкування УЄФА розвів по різних групах нашу команду та збірну посіпаки агресора – Білорусі. Окрім того, країни-господарки турніру були автоматично розподілені по різних квартетах: Латвія – до групи А, Литва – до групи B, Словенія – до групи С.

Згідно з результатами жеребкування збірна України опинилася в групі В разом із Литвою, Вірменією та Чехією.

Євро-2026 із футзалу. Груповий раунд

  • Група А: Латвія, Хорватія, Грузія, Франція.
  • Група В: Литва, Вірменія, Чехія, Україна.
  • Група С: Словенія, Білорусь, Іспанія, Бельгія.
  • Група D: Італія, Угорщина, Португалія, Польща.      

По дві кращих команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу. 

1/4 фіналу

  • 1. Переможець групи B – Друге місце групи A
  • 2. Переможець групи A – Друге місце групи B
  • 3. Переможець групи C – Друге місце групи D
  • 4. Переможець групи D – Друге місце групи C

1/2 фіналу

  • 5. Переможець чвертьфіналу 2 – Переможець чвертьфіналу 4
  • 6. Переможець чвертьфіналу 1 – Переможець чвертьфіналу 3

Матч за третє місце

  • 7. Переможений у півфіналі 5 – Переможений у півфіналі 6

Фінал

  • 8. Переможець півфіналу 5 – Переможець півфіналу 6

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

