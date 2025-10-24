Стали відомі суперники збірної України на Євро-2026 із футзалу

Згідно з результатами жеребкування збірна України опинилася в групі В

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого 2026 року

Сьогодні, 24 жовтня, у литовському Каунасі відбулася процедура жеребкування фінальної частини Євро-2026 із футзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

16 команд були розподілені на чотири кошики згідно з їхніми позиціями в рейтингу національних збірних станом на 25 вересня. Підопічні Олександра Косенка потрапили до першого кошика.

Під час жеребкування УЄФА розвів по різних групах нашу команду та збірну посіпаки агресора – Білорусі. Окрім того, країни-господарки турніру були автоматично розподілені по різних квартетах: Латвія – до групи А, Литва – до групи B, Словенія – до групи С.

Згідно з результатами жеребкування збірна України опинилася в групі В разом із Литвою, Вірменією та Чехією.

Євро-2026 із футзалу. Груповий раунд

Група А: Латвія, Хорватія, Грузія, Франція.

Група В: Литва, Вірменія, Чехія, Україна.

Група С: Словенія, Білорусь, Іспанія, Бельгія.

Група D: Італія, Угорщина, Португалія, Польща.

По дві кращих команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу.

1/4 фіналу

1. Переможець групи B – Друге місце групи A

2. Переможець групи A – Друге місце групи B

3. Переможець групи C – Друге місце групи D

4. Переможець групи D – Друге місце групи C

1/2 фіналу

5. Переможець чвертьфіналу 2 – Переможець чвертьфіналу 4

6. Переможець чвертьфіналу 1 – Переможець чвертьфіналу 3

Матч за третє місце

7. Переможений у півфіналі 5 – Переможений у півфіналі 6

Фінал

8. Переможець півфіналу 5 – Переможець півфіналу 6

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.

