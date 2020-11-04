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    Український гімнаст виконав два унікальних елементи, які назвали його іменем (відео)

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    Петро Пахнюк виконав елементи, які наразі ніхто повторити не здатен - Український гімнаст виконав два унікальних елементи, які назвали його іменем (відео)
    Петро Пахнюк виконав елементи, які наразі ніхто повторити не здатен
    Світлина - Instagram Петра Пахнюка

    Петро Пахнюк вразив на етапі Кубка світу в Сомбатхеї

    На етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в угорському Сомбатхеї, який відбувся на початку жовтня, український гімнаст Петро Пахнюк  вразив не тільки любителів виду спорту, а й досвідчених суддів, виконавши у вправах на брусах два нові елементи неймовірної складності, які ж й видумав. У кваліфікації Петро виконав елемент «сальто вперед з плечей у плечі». У фіналі Пахнюку вдався елемент «сальто вперед з плечей у вис». Обидва компоненти – найвищої групи F, тобто найвищої категорії складності.

    Міжнародна федерація гімнастики назвала нові елементи іменем Пахнюка.

    Зауважимо, що в Сомбатхеї Петро виграв змагання у вправах на брусах і став третім у вільних вправах.

    Киянину Петру Пахнюку – 28 років. У 2013-му, ставши срібним призером Всесвітньої універсіади, він пристав на пропозицію Азербайджану і змінив громадянство. Найбільшим досягненням спортсмена у складі збірної Азербайджану стала бронзова медаль перших Європейських ігор у командних змаганнях разом зі ще одним українцем Олегом Степком та Ельдаром Сафоровим.

    Зрештою, після невдалого виступу на Олімпіаді-2016 (34-те місце) Пахнюк повернув українське громадянство і вже під нашим стягом став срібним призером чемпіонату Європи-2019 у вправах на брусах і бронзовим Європейських ігор-2019 у вільних вправах.

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    спортивна гімнастика Кубок світу Петро Пахнюк громадянство
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