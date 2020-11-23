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    Український плавець Михайло Романчук встановив рекорд Європи

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    Михайло Романчук перевершив досягнення восьмирічної давнини - Український плавець Михайло Романчук встановив рекорд Європи
    Михайло Романчук перевершив досягнення восьмирічної давнини
    Світлина - Instagram Михайла Романчука

    Михайло вже не обмежується лише національними досягненнями

    Український плавець Михайло Романчук встановив новий рекорд Європи у запливі на 800 метрів вільним стилем. Це сталося клубних на змаганнях серії International Swimming League у Будапешті, де українець виступає в складі італійської команди Aqua Centurions.

    Українець фінішував із часом 7 хвилин 25,73 секунди, і на 3,5 секунди випередив досягнення француза Янніка Аньєля, рекорд якого ніхто не міг перевершити упродовж восьми років.

    Лише 5 сотих секунди програв Романчуку норвежець Генрік Крістіансен, а бронзовий призер, австрієць Фелікс Обек, відстав на понад 6 секунд.

    Раніше, в листопаді Романчук двічі оновив рекорд України на дистанції 400 метрів вільним стилем.

    Цьогоріч в ISL виступали 10 команд. Серед учасників – четверо українців, які виступали за різні команди: Михайло Романчук (італійський «Аква Центуріонс»), Андрій Говоров (канадський «Торонто Тайтенс»), Дарина Зевіна (угорський «Айрон») та Сергій Шевцов («Енерджі Стандарт»).

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    Теги: Андрій Говоров плавання рекорд Михайло Романчук Дарина Зевіна Сергій Шевцов Яннік Аньєль
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