«Шахтар» поступився у другому турі Ліги конференцій

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Умови поєдинку з польським клубом були непростими
Джерело: Соціальні мережі «Шахтаря Донецька»

«Гірники» втратили очки в компенсований арбітром час

Сьогодні, 23 жовтня, стартував третій тур етапу ліги третього за силою футбольного клубного турніру Європи - Ліги конференції. Одразу десять поєдинків розпочалися о 19:45, проте найбільшу увагу серед першого запуску прикував номінально домашній поєдинок «Шахтаря», який зустрічався з «Легією» у польському Кракові. Про це повідомляє «Главком».

Передматчева ситуація була дуже напруженою як всередині команди суперників, так і в контексті протистояння з гірниками. Польський клуб переживає напружений період. Спершу їхній тренер Едвард Йорданеску нібито мав подати у відставку, але цього не зробив, далі було скасоване передматчеве тренування. Та на цьому проблеми не закінчилися, адже частина ультрас закликала бойкотувати матч з Шахтарем, а низку інших представників фанатської спільноти не впустили до стадіону через демонстрацію банерів, пов'язаних з Волинською трагедією. 

Незважаючи на більший контроль м'яча з боку гірників, першою забила саме «Легія»: після помилки з боку гравця українського клубу Рафал Августиняк забив дальній гол у верхній кут воріт. Польський колектив загалом провів більш вдалий тайм та створював більшу кількість моментів, через що і мав перевагу. 

Проте після перерви все змінилося, адже «Легія» почала провалюватися в нападі, а «Шахтар» навпаки знаходити клбчі до захисту суперника. І це спрацювало: український клуб розіграв чудову комбінацію з переведенням м'яча на правий фланг, з якого Юхим Конопля зробив гарне накидання на Луку Мейрейлліша, і бразилець забив головою. 

На жаль, втримати цей результат «Шахтарю» не вдалося. На третій доданій хвилині основного часу Єгор Назарина заробив жовту картку, через що польський клуб отримав змогу пробити штрафний. Відповідальність взяв на себе Рафал Августиняк і виправдав надії, забивши ще один яскравий дальній гол у «дев'ятку». У підсумку «Шахтар» завершив матч поразкою та випав з вісімки лідерів турнірної таблиці. 

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Другий тур

«Шахтар Донецьк» – «Легія» 1:2 (0:1)

  • Голи: Мейрелліш, 61 – Августиняк, 16, 90+4

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Леґія (Варшава) ФК «Шахтар» Ліга конференцій Юхим Конопля

