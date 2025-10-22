Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» перемогло «Броммапойкарну» у Юнацькій лізі УЄФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» перемогло «Броммапойкарну» у Юнацькій лізі УЄФА
У разі успіху у третьому раунді динамівці зустрінуться з переможцем пари «Гіберніан» – «2 Корріку»

Матч-відповідь відбудеться 5 листопада у Швеції

Київське «Динамо» сьогодні розпочало свої виступи в розіграші Юнацької ліги УЄФА серед команд U-19 сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком».

На Шляху чемпіонів країн у номінально домашньому поєдинку другого раунду Юнацької ліги УЄФА динамівці в польській Стальовій Волі здолали шведську «Броммапойкарну» U-19.

У першому таймі підопічні Ігоря Костюка володіли ініціативою, але на 30-й хвилині Редушко за відмашку ліктем в обличчя Естергрену в технічній зоні отримав червону картку. Тим не менш, м'яч у першій половині гри забили саме кияни. На четвертій компенсованій хвилині Люсін виконав стандарт з лівого флангу, і Захарченко чудово пробив головою.

У другому таймі динамівці зуміли втримати свою перевагу. Отже, 1:0 – перемога київського «Динамо». 

Матч-відповідь відбудеться 5 листопада у Швеції. У разі успіху у третьому раунді динамівці зустрінуться з переможцем пари «Гіберніан» (Шотландія) – «2 Корріку» (Косово).

Юнацька ліга УЄФА. 2 раунд. Перший матч

«Динамо» U-19 (Україна) — «Броммапойкарна» U-19 (Швеція) — 1:0 (1:0)

Гол: Захарченко (45+4).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канчельскіс проживає у РФ та публічно не засуджує російську агресію проти України
«Не знаю, як вони виживають». Ексгравець «Динамо» розповів про складне життя в Англії
18 жовтня, 11:46
Маліновський у грі проти Азербайджану відзначився голом та асистом
Маліновський потрапив до збірної тижня кваліфікації чемпіонату світу
15 жовтня, 15:57
Сьогодні наша команда побореться зі Швецією за друге місце
Україна – Швеція: де дивитися гру юнацьких збірних з футболу
14 жовтня, 12:37
10 жовтня збірна Росії обіграла Іран у товариському матчі з рахунком 2:1
Збірна Росії з футболу не змогла вилетіти з Волгограду через атаку дронів
11 жовтня, 09:00
Аль-Вухіші, який виступає за «Аль-Ахлі» з Бенгазі, пропустив гол, який багато хто вважає незрозумілим
Воротар збірної Лівії підозрюється у навмисній помилці у грі кваліфікації чемпіонату світу
9 жовтня, 17:41
Пірло двічі виграв Лігу чемпіонів
Чемпіон світу з футболу став амбасадором російського букмекера, який допомагає окупантам
9 жовтня, 13:34
Молодіжна збірна України 10 жовтня зіграє номінально домашній матч з Угорщиною
Молодіжна збірна України з футболу оголосила склад на матчі з Угорщиною і Хорватією
3 жовтня, 10:25
Угорщини може стати другою збірною серед членів УЄФА, яка зможе зіграти проти країни-агресора
Збірні Росії та Угорщини з футболу ведуть переговори щодо проведення товариської гри
29 вересня, 14:26
Як пройшов шоуматч з СS2 між NAVI і ФК «Динамо» Київ
Як пройшов шоуматч з СS2 між NAVI і ФК «Динамо» Київ Реклама
24 вересня, 18:02

Новини

Російська лижниця розплакалася після недопуску на Олімпіаду (відео)
Російська лижниця розплакалася після недопуску на Олімпіаду (відео)
«Київські Леви» здобули бронзу міжнародного турніру з баскетболу на кріслах колісних
«Київські Леви» здобули бронзу міжнародного турніру з баскетболу на кріслах колісних
«Динамо» перемогло «Броммапойкарну» у Юнацькій лізі УЄФА
«Динамо» перемогло «Броммапойкарну» у Юнацькій лізі УЄФА
Українець Арановський працюватиме на матчі Ліги конференцій
Українець Арановський працюватиме на матчі Ліги конференцій
Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
Дворазова срібна призерка Олімпіади народила доньку
Дворазова срібна призерка Олімпіади народила доньку

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua