«Динамо» перемогло «Броммапойкарну» у Юнацькій лізі УЄФА

У разі успіху у третьому раунді динамівці зустрінуться з переможцем пари «Гіберніан» – «2 Корріку»

Матч-відповідь відбудеться 5 листопада у Швеції

Київське «Динамо» сьогодні розпочало свої виступи в розіграші Юнацької ліги УЄФА серед команд U-19 сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком».

На Шляху чемпіонів країн у номінально домашньому поєдинку другого раунду Юнацької ліги УЄФА динамівці в польській Стальовій Волі здолали шведську «Броммапойкарну» U-19.

У першому таймі підопічні Ігоря Костюка володіли ініціативою, але на 30-й хвилині Редушко за відмашку ліктем в обличчя Естергрену в технічній зоні отримав червону картку. Тим не менш, м'яч у першій половині гри забили саме кияни. На четвертій компенсованій хвилині Люсін виконав стандарт з лівого флангу, і Захарченко чудово пробив головою.

У другому таймі динамівці зуміли втримати свою перевагу. Отже, 1:0 – перемога київського «Динамо».

Матч-відповідь відбудеться 5 листопада у Швеції. У разі успіху у третьому раунді динамівці зустрінуться з переможцем пари «Гіберніан» (Шотландія) – «2 Корріку» (Косово).

Юнацька ліга УЄФА. 2 раунд. Перший матч

«Динамо» U-19 (Україна) — «Броммапойкарна» U-19 (Швеція) — 1:0 (1:0)

Гол: Захарченко (45+4).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».