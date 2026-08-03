20-річна марокканська футболістка загинула, намагаючись переплисти до іспанської Сеути

Фатен Бен Амар Ель-Азізі вважалася майбутнім марокканського футболу

Марокканський футбол сколихнула трагічна звістка про загибель 20-річної півзахисниці Фатен Бен Амар Ель-Азізі, яка намагалася втекти до Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Morocco World News.

Трагічний пошук кращого життя

Молода спортсменка потонула, намагаючись нелегально дістатися вплав до іспанського анклаву Сеута, який разом із Мелільєю є єдиним сухопутним кордоном Європейського Союзу з Африкою. Її смерть сталася на тлі нової хвилі міграційної кризи, що охопила регіон наприкінці липня.

За інформацією Марокканського союзу професійних футболістів та місцевих ЗМІ, гравчиня вирушила в небезпечну подорож у районі міста Фнідек. Під час переправи дівчину віднесла сильна течія, після чого вона потрапила у штормові умови й загинула. За кілька днів до цього тисячі мігрантів намагалися потрапити до Сеути як морем, так і суходолом. За даними іспанської влади, внаслідок цих спроб загинули щонайменше 67 людей, тоді як марокканські медіа повідомляють про не менш як 17 підтверджених жертв. Через загострення ситуації президент Сеути Хуан Хесус Вівас Лара закликав уряд Іспанії запровадити надзвичайний стан і направити додаткові сили для охорони кордону.

Кар'єра футболістки

Фатен Бен Амар Ель-Азізі вважалася однією з перспективних представниць нового покоління марокканського жіночого футболу. На момент загибелі вона виступала за клуб «Магриб Атлетіко Тетуан», а раніше захищала кольори «Марокко Атлетік Танжер». У клубі висловили щирі співчуття родині спортсменки та наголосили, що вона прагнула не слави, а можливості побудувати краще майбутнє.

«Вона не шукала небезпечних пригод. Вона лише мріяла про краще життя і вірила, що знайде його по той бік кордону. На жаль, її мрія обірвалася, навіть не встигнувши здійснитися», – йдеться в офіційній заяві клубу.

Нагадаємо, що ганський футболіст загинув після збройного нападу на клубний автобус.