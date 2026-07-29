Сестри-близнючки з Вельсу стали медалістками Ігор Співдружності з різницею у кілька годин

Емілі та Ебігейл Ропер здивували всіх своїм вдалим виступом на змаганнях

На Іграх Співдружності 2026 в Глазго сталася одна з найемоційніших історій турніру: представниці збірної Вельсу, 20-річні сестри-близнючки Емілі та Ебігейл Ропер, упродовж одного дня здобули по бронзовій медалі у спортивній гімнастиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TNT Sports.

Дві бронзи до сімейного активу

Фінали окремих дисциплін проходили на арені Emirates Arena в Глазго. Першою на поміст вийшла Ебігейл Ропер, яка боролася за медалі в опорному стрибку. Гімнастка бездоганно виконала свої спроби й посіла третє місце, здобувши першу у кар'єрі нагороду такого рівня. Зовсім трохи до п'єдесталу не вистачило її сестрі Емілі, яка завершила виступ четвертою.

Попри прикре розчарування, Емілі не дозволила невдалому результату вплинути на свій наступний виступ. Уже за кілька годин вона вийшла на фінал у вправах на різновисоких брусах і продемонструвала чудову програму, яка принесла їй бронзову медаль. Таким чином обидві сестри завершили день із нагородами, ставши одними з головних героїнь змагань.

Радість гімнасток

Після завершення виступів спортсменки не приховували емоцій. Для Ебігейл ця медаль стала особливо несподіваною. «Я навіть не можу підібрати слів, щоб описати, наскільки це божевільно. Я йшла у цей фінал без жодних очікувань – це був мій перший великий фінал у кар'єрі, і я була просто щаслива, що потрапила туди», – сказала вона.

Емілі ж зізналася, що після четвертого місця в опорному стрибку їй було непросто психологічно налаштуватися на наступний фінал, однак підтримка сестри допомогла швидко забути про невдачу. «Звісно, розчарування після опорного стрибка було відчутним, але я неймовірно пишалася Ебі. Переключитися зі стрибка одразу на бруси було непросто, але ментальна стійкість допомогла, і я щаслива, що це дало результат», – зазначила гімнастка.

Після церемонії нагородження сестри довго обіймалися, позували фотографам із бронзовими медалями та разом святкували один із найважливіших моментів своєї спортивної кар'єри. Їхній спільний знімок швидко став популярним у соцмережах, а офіційний акаунт Ігор Співдружності в соцмережі X з гумором підписав фотографію словами: «У мене двоїться в очах».

Нагадаємо, що боксер із Тринідаду і Тобаго курйозно вилетів з Ігор Співдружності.