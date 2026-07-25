Гімнаст збірної Англії потрапив до лікарні після моторошного падіння на Іграх Співдружності

Габріель Лангтон перебуває під наглядом лікарів

Під час фіналу командного турніру зі спортивної гімнастики на Іграх Співдружності в Глазго 19-річний представник збірної Англії Габріель Лангтон отримав травму після невдалого приземлення під час виступу на поперечині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Травматичний виступ англійця

Нещасний випадок стався в останній ротації командних змагань. Лангтон, який потрапив до складу збірної замість травмованого шестиразового олімпійського призера Макса Вітлока, не втримався під час виконання елемента, зірвався зі снаряда та впав головою і шиєю на мати. Медична бригада миттєво вибігла на поміст і протягом кількох хвилин надавала спортсмену допомогу. Для безпечного транспортування лікарі зафіксували йому шию та голову спеціальним коміром, після чого на ношах винесли з арени та доправили до лікарні для детального обстеження.

Невдовзі після інциденту представники команди Англії повідомили перші новини про стан гімнаста. «Ми щиро вдячні медичним бригадам за миттєву реакцію та допомогу. Габріель перебуває у лікарні під наглядом фахівців. Він у свідомості, рухається та спілкується з лікарями. Ми повідомимо більше деталей, як тільки вони з'являться», – йдеться в заяві команди.

Партнер Лангтона по збірній Люк Вайтхаус також висловив сподівання, що серйозних наслідків вдасться уникнути. «З того, що ми чули від лікарів, з ним усе більш-менш добре. Гімнастика – небезпечний спорт, і такі моменти нагадують про це», – сказав Вайтхаус.

Результати фіналу

Після тривалої паузи організатори ухвалили рішення відновити змагання. Попри психологічний удар від інциденту, британські гімнасти завершили виступ і здобули срібні нагороди командного турніру.

Переможцем змагань стала збірна Канади, яка вперше з 2010 року виграла золото Ігор Співдружності в чоловічій спортивній гімнастиці та перервала багаторічне домінування Англії. Бронзові медалі виборола команда Австралії, для якої це стало першим командним п'єдесталом на Іграх Співдружності з 2010 року.

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