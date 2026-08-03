Легендарний ексгравець «Динамо» очолить збірну України з футболу U-19

Востаннє Лужний працював головним тренером у «Таврії» в сезоні 2012/13

Збірну України з футболу U-19 очолить легендарний ексгравець «Динамо» Олег Лужний. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Лужний є головою Комітету професіонального футболу УАФ. Він обіймає цю посаду з січня 2024 року.

Востаннє Лужний працював головним тренером у «Таврії» в сезоні 2012/13. З 2017 по 2019 роки він був асистентом Олександра Хацкевича в «Динамо».

Олег Лужний також працював спортивним директором «Карпат», двічі був виконувачем обов’язків головного тренера «Динамо» і був асистентом у штабах Юрія Сьоміна, Валерія Газзаєва, Анатолія Дем’яненка та Йожефа Сабо.

Раніше збірну України U-19 очолював Дмитро Михайленко, який в липні замінив Унаї Мельгосу на посаді коуча в молодіжній національній команді.

Олег Лужний за час виступів за київське «Динамо» (1989-1999 роки) став чемпіоном СРСР (1990 рік) та 7 разів поспіль вигравав чемпіонат України (1993-1999 роки).

Нагадаємо, «Динамо» припинило боротьбу у Лізі Європи.

Як повідомлялося, черкаський ЛНЗ зіграв гру-відповідь проти бельгійського «Гента» у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

Переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті. Вирішальними стали невдалі спробі ЛНЗ. Удар Твердохліба парирував Руф. Пізніше Кузик влучив у поперечку.

Футболісти ж «Гента» безпомилково реалізували всі свої удари та здобули путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.